Wilschrey – sein zweiter Versuch sitzt

Stürmer schießt Uphusen zum 2:1 über Arminia Hannover / Rochd explodiert / Muzzicato lobt Dreierkette

+ Mäßige Partie, eine dicke Chance vergeben – aber Yannis Becker (vorne) feierte mit Uphusen ein 2:1 über Arminia. J Foto: Hägermann

Uphusen - Von Ulf von der Eltz. Da keimt plötzlich Hoffnung auf: Mit einem 2:1 (0:0)-Heimsieg über den SV Arminia Hannover meldete sich Fußball-Oberligist TB Uphusen am Sonntag im Kampf um den Klassenerhalt zurück. „Jetzt sind wir wieder da. Wir haben uns zwar ein bisschen zum Erfolg gequält, aber wegen der Mehrzahl an Chancen verdient gewonnen“, freute sich Trainer Benedetto Muzzicato nach einem eher schwachen Match. Weiterer Silberstreif am nicht mehr ganz so dunklen Horizont: Alle drei direkt vor den Arenkamp-Kickern liegenden Teams kassierten Niederlagen, so dass der Rückstand verkürzt werden konnte.