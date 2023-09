TSV Bassen: Willms und Maruschke drehen 0:1-Rückstand

Von: Frank von Staden

Marnie Dierßen (l.) konnte mit dem TSV Bassen gegen den SV Böhme den zweiten Sieg im zweiten Spiel bejubeln. © Oetjen

Starke Vorstellung der Landesliga-Fußballerinnen des TSV Bassen, die als Aufsteiger jetzt unter der Woche ihren zweiten Sieg im zweiten Spiel feiern durften und den SV Böhme aus dem Heidekreis hauchzart mit 2:1 nach einem 0:1-Rückstand niederringen konnten. Die Treffer für die Gastgeberinnen erzielten Ann-Kristin Willms (41.) sowie Hannah Maruschke (63.).

Bassen – In der Anfangsphase mussten die Hausherrinnen dabei eine Drangphase der Gäste überstehen, die an der wieder einmal gut aufgelegten Bassener Torfrau Jennifer „Jenn“ Schmidt scheiterten. In der Folge besaß Böhme ein optisches Übergewicht, die Grün-Roten aber zunächst die besseren Gelegenheiten. So zielte Aline Stenzel in der neunten Minute knapp vorbei und in der 25. Minute rettete die Torfrau der Gäste gegen Stenzel, die freistehend vor ihr auftauchte.

In der 38. Minute kam Böhme dann aber doch zum Führungstreffer, als die Stürmerin der Gäste den Ball nach einem Eckstoß in den oberen Torwinkel einschoss. „Aber wir zeigten uns keineswegs geschockt. Nur drei Minuten später schloss Ann-Kristin Willms eine Ballstafette über Leonie Schwarz und Aline Stenzel ab, in dem sie den von der Torfrau zurückprallenden Ball mit dem Schienbein ins Tor bugsierte“, konnte Bassens Uwe Norden noch vor der Pause das absolut gerechte 1:1 bejubeln.

Im zweiten Abschnitt bekam der Aufsteiger dann immer mehr Kontrolle über das Spiel. „Allerdings konnten wir uns in der 50. Minute nach eigenem Eckball bei unserer Torfrau bedanken, denn sie wehrte den daraus entstehenden Konter der Gäste bravourös ab“, so Norden. In der 63. Minute gelang Hannah Maruschke nach Zuspiel von Aline Stenzel mit einem satten Schuss in den oberen Torwinkel aber die 2:1-Führung. Der Gast, der nun noch mehr mit langen Bällen operierte, öffnete mehr und mehr die eigene Defensive, sodass der TSV zu der einen oder anderen Kontergelegenheit kam, diese aber letztlich nicht konsequent genug ausgespielte. Böhme machte weiter Druck, verfing sich aber immer wieder in der gut gestaffelten Bassener Hintermannschaft, sodass es beim zweiten Erfolg im zweiten Saisonspiel blieb.

Nordens Fazit: „Der letztjährige Tabellendritte aus Böhme war der erwartet starke Gegner, der uns über einige Strecken des Spiels enorm gefordert hat. Unsere Mannschaft hat aber erneut gezeigt, dass sie auch Landesliga kann. Es war eine wiederum sehr geschlossene Mannschaftsleistung und alle Spielerinnen sind bis an ihre Grenzen gegangen, aber so muss es auch sein! Mit jetzt sechs Zählern nach zwei Spielen haben wir einen gelungenen Saisonstart hingelegt, aber wir wissen auch ganz genau, dass es nur die ersten sechs Punkte für den Klassenerhalt sind!

Schon am morgigen Sonntag um 15 Uhr wartet in Bassen mit dem Mitaufsteiger TSV Stelle die nächste harte Prüfung auf die Grün-Roten.

TSV Bassen: Schmidt – Kossan, Norrenbrock, Beglau, Trimpert, Edert, Meyer, Willms, Schwarz, Stenzel, Allert, Lübkemann, Maruschke, Dierßen, Krantz. vst