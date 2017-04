Willkommen im Abstiegskampf

Fußball-Landesligist TSV Ottersberg wacht gegen Eintracht Lüneburg viel zu spät auf – 0:2

+ Wieder eine Chance für Lüneburgs 1:0-Torschützen Borges. Letztlich kann Patrick Küsel (5) noch auf der Linie klären. J Foto: von Staden

OTTERSBERG - Von Frank von Staden. Durch eine auch in der Höhe verdiente 0:2 (0:1)-Heimniederlage gegen den SV Eintracht Lüneburg manövrierten sich Ottersbergs Landesliga-Fußballer am Sonntag vollständig in den Abstiegskampf. Zwar rangieren die Schützlinge von Trainer Jan Fitschen weiterhin auf Tabellenplatz zehn, weisen aber mit 33 Punkten nur fünf Zähler mehr auf als der erste Abstiegskandidat. Beide Gegentore resultierten aus krassen individuellen Fehlern.