Wingelsdorf verteidigt seinen Titel

Von: Kai Caspers

Hatten allen Grund zur Freude: Der Ägypter Aly Tobbala, Turniersieger Willy Wingelsdorf und Lokalmatador Lars Gerken (von links) belegten die ersten drei Plätze beim Badener Berg Cup des SC Achim-Baden. © Caspers

Mit dem Triumph von Titelverteidiger Willi Wingelsdorf endete der Badener Berg Cup des SC Achim-Baden. Bei den Damen setzte sich Philine Paula Rupp in einem Achimer Vereinsduell gegen Vanessa von Salzen die Krone auf.

Achim – Squashsport der Extraklasse lieferten die Teilnehmer beim Badener Berg Cup des SC Achim-Baden. Dabei wurde Titelverteidiger Willi Wingelsdorf im A-Feld seiner Favoritenrolle gerecht. In einem sehenswerten Finale behauptete sich der Bundesligaspieler des 1. SC Diepholz in vier Sätzen gegen den Ägypter Aly Tobbala (Squash Devils). Bei den Damen sicherte sich Lokalmatadorin Philine Paula Rupp durch ein 3:1 gegen Teamkollegin Vanessa von Salzen den Titel.

„Ich denke, dass wir einmal mehr tollen Squashsport gesehen haben. Ganz besonders gefreut hat mich die Tatsache, dass es während des gesamten Turniers keine Probleme gegeben hat und wir mit Ausnahme der Finalspiele ohne Schiedsrichter ausgekommen sind. Das ist nicht immer selbstverständlich bei der Leistungsdichte in den jeweiligen Konkurrenzen“, zog Lars Gerken, Sportwart des SC Achim-Baden, dann auch ein überaus positives Fazit.

Achim-Badens Sportwart Lars Gerken zieht ein sehr positives Fazit

Im A-Feld der Herren standen sich am Ende die beiden Favoriten im Finale gegenüber. Während sich Titelverteidiger Wingelsdorf im Halbfinale in drei Sätzen gegen Gerken behauptet hatte, ließ Aly Tobbala gegen den Achimer Steffen Rohde ebenfalls nichts anbrennen – 3:0. Das Endspiel ließ dann keine Wünsche offen. Beide Kontrahenten lieferten sich ein Duell auf einem extrem hohen Niveau. Dabei roch es zunächst nach einer Überraschung, denn Tobbala sicherte sich den ersten Satz mit 11:7. Im Anschluss schaltete Wingelsdorf aber noch einen Gang hoch. Egal, was Tobbala auch versuchte, der Diepholzer hatte immer die bessere Antwort und gewann die folgenden drei Sätze 11:5, 11:7, 11:6. „Es ist immer wieder schön in Achim. Ich komme auf jeden Fall wieder und werde versuchen meinen Titel zu verteidigen“, so Wingelsdorf. Den dritten Platz sicherte sich Lars Gerken im Vereinsduell gegen Steffen Rohde nach einem 0:2-Rückstand noch mit 11:5 im fünften Satz.

Im Achimer Vereinsduell behauptete sich Philine Paula Rupp (links) gegen Vanessa von Salzen. © Caspers

Sehr zur Freude der Gastgeber gab es endlich auch mal wieder ein Damenfeld. Zehn Spielerinnen hatten den Weg nach Achim gefunden. Gespielt wurde zunächst in zwei Gruppen, aus denen sich die beiden Erstplatzierten direkt für das Finale qualifizierten. Dabei ließ Philine Paula Rupp (SC Achim-Baden) in ihrer Gruppe keine Zweifel aufkommen und blieb in vier Duellen ohne Satzverlust. Etwas mehr Mühe hatte dafür Vereinskollegin Vanessa Salzen. Denn gegen Birgit Klaus (Oase Dropshotters Braunschweig) sah sich die Achimerin einem 1:2-Rückstand gegenüber. Doch die Lokalmatadorin ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und zog ebenfalls mit vier Siegen ins Finale ein. Nach einem ausgeglichenen Beginn (11:5, 7:11) sicherte sich Rupp den dritten Durchgang mit 11:8 und hatte im vierten Satz beim 10:7 bereits Matchbälle. Doch von Salzen wehrte alle drei ab, ehe sie sich doch 10:12 geschlagen geben musste. Der dritte Rang ging an Ann-Catrin Halm (SC Oldenburg). Sie bezwang Birgit Klaus (Braunschweig) in fünf Sätzen.

Im B-Feld der Herren wurde Jörg Westphal (SV Munster) seiner Favoritenrolle gerecht. Im Endspiel behielt die Nummer eins der Setzliste gegen den überraschend ins Finale eingezogenen Pierre Bloecks (SC Diepholz) in vier Sätzen die Oberhand. Für das beste Ergebnis aus Sicht der Gastgeber sorgte Christoph Kage, der sich erst im Spiel um den dritten Platz Kevin Krämer (Bassumer SC Shooting Birds) in drei Sätzen geschlagen geben musste.