NFV will die Saison einfrieren und sie ab September fortsetzen

+ Kurt Thies, Vorsitzender des Fußball-Kreises Verden, bittet noch um etwas Geduld.

Hannover/Verden – Die Entscheidung ist gefallen. Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) plant, die laufende Spielzeit aufgrund der Corona-Krise einzufrieren. Damit steht dem Amateurfußball wohl die längste Sommerpause der Geschichte bevor. Denn die bestehende Zwangspause soll bis zum 31. August 2020 verlängert werden, ehe die aktuelle Saison dann voraussichtlich ab dem 1. September fortgesetzt werden soll. Das wurde den 42 Kreisvorständen des NFV am Freitag in einer Videokonferenz mitgeteilt. Die endgültige Entscheidung ist damit aber noch nicht getroffen. „Jetzt findet in den Kreisen und Bezirken so eine Art Abfrage statt. Eine Gegenstimme gab es in der Konferenz aber nicht“, berichtet Jürgen Stebani, Vorsitzender des Spielausschusses.