TSV Etelsen: Wilkens-Elf kann auch Fairness

Von: Frank von Staden

Auch Rote Karten wurden im ersten Fußball-Halbjahr zahlreich gezogen. © imago-images

Fußball-Kreisligist TSV Etelsen II fährt derzeit nicht nur auf Titelkurs, sondern kassierte im Landkreis Verden bisher auch die wenigsten Verwarnungen. Das bedeutet auch hier Platz eins und Rang 31 in ganz Niedersachsen.

Verden/Barsinghausen – Platz eins zur Halbzeit und klar auf Titelkurs in der Fußball-Kreisliga, zudem derzeit auch die fairste Mannschaft im Fußball-Kreis Verden: Der TSV Etelsen II ist momentan ein echter Abräumer. So handelte sich das Team von Coach Andy Wilkens in bisher 14 absolvierten Punktspielen nur 16 Gelbe Karten ein, was den Spitzenplatz im Landkreis und Rang 31 in ganz Niedersachsen von insgesamt 969 gewerteten Mannschaften von der Kreisliga bis zur 1. Bundesliga bedeutet. Auf Rang 904 und 947 befinden sich der TB Uphusen sowie der 1. FC RW Achim indes im unrühmlichen Keller.

Warum seine Elf so erfolgreich in allen Bereichen daherkommt, kann Wilkens auch nicht genau begründen, orakelt aber: „Wir haben die dummen Fouls, die die Jungs noch in der ersten Saison unter meiner Regie begangen haben, extrem minimieren können. Ob das aber der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht. Vielleicht konzentriert sich meine Mannschaft einfach mehr in ihrem Zweikampfverhalten!“

Novum in dieser Saison beim VGH Fairness-Cup: Erstmals fließt auch das Fehlverhalten der Teamoffizielle mit in das Fairness-Ranking ein, mit dem der NFV alljährlich die fairste Mannschaft Niedersachsens ermittelt. Die Gelben, Gelb-Roten und natürlich auch Roten Karten, die Trainer und Betreuer während einer Partie erhalten haben, schlagen nun erstmals zusätzlich negativ in den Bilanzen der von ihnen geführten Mannschaften zu Buche.

Die „Ausbeute“ der Trainer, Betreuer, Physios etc. beträgt rund vier Prozent des Kartenkontingents, das die Spieler der 969 von den Kreisligen bis zur 1. Bundesliga am Wettbewerb beteiligten Teams im bisherigen Saisonverlauf angelegt haben. Und entscheidet am Ende vielleicht sogar darüber, wer den Titel gewinnt. Grinst Wilkens: „Ich habe zwar noch keine Verwarnung erhalten, allerdings mein Co-Trainer Nevzat Toprak, weil er zu heftig reklamiert hat. Mein Team hat es gefreut. Das gab zusätzliches Strafgeld für die Mannschaftskasse – und zudem eine Kiste Bier! Aber am Ende ist es zweitrangig, auf welchen Fairnessplatz wir landen. Hauptsache, wir schaffen den Aufstieg.“

Im bereits zum 30. Mal ausgetragenen VGH Fairness-Cup werden Gelbe Karten mit je einem, Gelb-Rote mit drei und Rote Karten mit fünf Strafpunkten geahndet, zusätzlich schlagen Sportgerichtsurteile oder auch das Nichtantreten von Mannschaften mit zehn Zählern zu Buche. Die Summe der Strafpunkte geteilt durch die Anzahl der Saisonspiele ergibt den Fairness-Quotienten. Der Sieger des Wettbewerbs wird nach der Saison mit einer Ehrung und einem Trainingslager belohnt. Das zweitplatzierte Team darf sich auf einen Sportartikelgutschein im Wert von 2 000 Euro freuen, der Dritte erhält einen Sportartikelgutschein im Wert von 1 500 Euro. Zusätzlich erhalten wie immer auch die jeweils drei fairsten Teams aus dem Bezirk Geldpreise, die dann in den Nachwuchsbereich fließen.

Weit entfernt von so einer Prämie ist momentan der FC Can Mozaik aus dem Fußballkreis Hannover. Mit einem Quotienten von 6,29 stellen die Hannoveraner das unrühmliche Schlusslicht im Fairness-Ranking. Ihre bedenkliche Bilanz aus 14 Spielen: 38-mal Gelb, fünf Gelb-Rote und sieben Rote Karten.

Aber auch der Landesligist TB Uphusen auf Rang 904 konnte sich in Sachen Fairness nicht mit Ruhm bekleckern, sammelte in 19 Begegnungen 48 Gelbe, drei Gelb-Rote sowie zwei Rote Karten und kommt damit auf einen Quotienten von 3,52. Noch mieser sieht die Bilanz bei den Rot-Weißen aus Achim aus. Der Bezirksligist kassierte 59 Gelbe, zwei Rote und drei Ampelkarten und platziert sich mit dem Quotienten von 4,1 auf Rang 947.

Zweitfairstes Team aus dem Kreis Verden ist übrigens der Fußball-Bezirksligist TV Oyten, für den 28 Verwarnungen zu Buche stehen, was Gesamtrang 101 bedeutet. Auf Gesamtplatz 160 folgt als Dritter im Verdener Bunde der Oytener Klassenpartner und Aufsteiger FC Verden 04 II mit 31 Gelben Karten aus 19 Begegnungen.