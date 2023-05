FC Verden 04: Austermann beendet die wilde Fahrt – 5:3

Von: Ulf Horst von der Eltz

Gekonnte Ballannahme: Kevin Brandes, der Verden gegen Stade 1:0 in Führung brachte, aber auch eine Großchance vergab. Am Ende siegte der FC mit 5:3. © Albrecht

Es war teilweise ein wildes Spiel - am Ende stand aber ein Erfolg für den FC Verden 04: Mit dem 5:3 über den VfL Güldenstern Stade bewahrte sich die Neubarth-Elf am Sonntag ihre kleine Titelchance in der Fußball-Landesliga.

Verden – Trainer Frank Neubarth brachte es auf den Punkt: „Es war nicht unser bestes Spiel, aber wir haben gewonnen!“ Mit einem 5:3 (2:1) über den VfL Güldenstern Stade erfüllte der FC Verden 04 am Sonntag in der Landesliga seine Pflicht und hält den Traum vom Aufstieg am Leben – Primus SV BW Bornreihe erreichte nut ein 2:2 gegen den TSV Etelsen.

Dabei sahen die Fans am Hubertushain vor allem in der zweiten Halbzeit eine wilde Fahrt, in der die Allerstädter zunächst eine 2:0-Führung verspielten, dann nach einem 4:2 noch den Anschluss kassierten und bangen mussten. Erst Kapitän Jonas Austermann beendete die Achterbahn-Tour mit dem 5:3 vier Minuten vor Abpfiff.

Drei Gegentore zu Hause können nicht unser Anspruch sein. Wir waren hinten oftmals bei den langen Bällen nicht gut positioniert und haben viele falsche Entscheidungen getroffen. Die Mannschaft hat aber das unnötige 2:2 gut weggesteckt.

Und so zog Coach Neubarth ein zwiegespaltenes Fazit: „Drei Gegentore zu Hause können nicht unser Anspruch sein. Wir waren hinten oftmals bei den langen Bällen nicht gut positioniert und haben viele falsche Entscheidungen getroffen.“ Der Kritik folgte aber auch das Lob des Ex-Profis: „Die Mannschaft hat das unnötige 2:2 gut weggesteckt und sich den Sieg letztlich verdient.“

Zurecht merkte Neubarth an, dass mit Luis Saul sowie Richard Sikut zwei zentrale Defensiv-Spieler gefehlt hatten. Gut für den FC, dass Jan-Ole Müller nach sechswöchiger Pause auf die Sechs zurückkehrte und ein Prima-Comeback feierte. „Er hat nur zweimal trainiert. Dafür war die Leistung okay, schließlich hat er ja auch das wichtige 3:2 gemacht“, freute sich Neubarth.

Kevin Brandes gelingt 1:0-Führung

Seine Verdener waren schwer in die Partie gekommen, die Kombinationen liefen nicht so wie gewohnt. Stade stand diszipliniert und sorgte mit langen Bällen in erster Linie auf Rabie Mselmi stets für Gefahr. Das 1:0 fiel daher überraschend: Jeremiah Winter steckte durch auf Jalte Röpe, der von Keeper Suhr gefoult wurde – den fälligen Strafstoß verwandelte Kevin Brandes (12.). In der Folge war der Gastgeber mit Fortuna im Bunde, als zunächst Stefan Wöhlke einen Aufsetzer von Böttjer im Nachfassen festhielt (19.) und Waschkau nach einer Ecke knapp daneben köpfte (33.).

Wenig später schoss Brandes freistehend über den Kasten (36.), ehe Austermann auf 2:0 erhöhte – dabei hatte der Kapitän Glück, dass Faruke einen Deblitz-Ball falsch einschätzte (40.). Stade schlug aber zurück: Farukes Freistoß fälschte Winter zum 2:1 ab (45.+1), Mselmi nutzte einen Ballverlust von Bjarne Guth zum 2:2 (60.).

Jan-Ole Müller mit Comeback-Tor

Nun wurde es wild: Nur zwei Minuten später köpfte Müller nach Hoins-Ecke mustergültig zum 3:2 ein, Dennis Hoins selbst erhöhte auf Brandes-Pass zum 4:2 (73.). Fabio Lembke brachte den Favoriten mit dem 4:3 (83.) nach Guth-Fehler ins Schwitzen – bis Austermann fürs Happy End sorgte: Nach Pressschlag spielte der Offensive zwei Stader aus und vollendete flach zum 5:3 (86.).

Das Landesliga-Stenogramm FC Verden 04 - VfL Güldenstern Stade 5:3 (2:1). FC Verden 04: Wöhlke - Winter, Guth, Hoins, Austermann, Brandes, Müller, Röpe (86. Schippert), Homann, Kelsch, Deblitz. Tore: 1:0 (12.) Foulstrafstoß Brandes, 2:0 (40.) Austermann, 2:1 (45.+1) Faruke, 2:2 (60.) Mselmi, 3:2 (62.) Müller, 4:2 (73.) Hoins, 4:3 (83.) Lembke, 5:3 (86.) Austermann.