Motorrad-Trial: Josch und Joona Wilcke feiern Doppelsieg

Von: Ulf Horst von der Eltz

Volle Konzentration: Joona Wilcke in einer der schwierigen Sektionen auf der Startposition. In Bendestorf sicherte sich der Siebenjährige den Tagessieg. © privat

Es war die bisher größte Herausforderung in der jungen Motorrad-Trial-Laufbahn – Josch und Joona Wilcke meisterten sie mit Bravour: Die Brüder aus Cluvenhagen feierten beim 8. Lauf des Nordcups in Bendestorf einen Doppelsieg, lagen in ihren Klassen souverän vorne.

Cluvenhagen – Während für Joona in der Klasse 9 der Bambinis sogar noch die erfolgreiche Titelverteidigung möglich ist, kann es für Josch in der Klasse 6 nur noch für den zweiten Platz reichen. Denn bei noch einem ausstehenden Lauf kann der Zehnjährige seinen Vereinskollegen des MSC Wörpetal e.V. im ADAC und des MC Ebstorf, Mattes Meyer, nicht mehr einholen. Meyer hat in den ersten Läufen zu oft gewonnen und darf die beiden schlechtesten noch als Streichergebnisse einreichen. „Schade, denn Josch ist zuletzt immer besser in Schwung gekommen“, meint Mutter Katy Nikolai-Wilcke. Der siebenjährige Joona, ebenfalls in der Gesamtwertung Zweiter, könnte mit Ben Böttger aus Wismar noch gleichziehen – dann würden beide den Titel bei dieser inoffiziellen Norddeutschen Meisterschaft einheimsen.

Wie vom Gastgeber Trial-Team Bendestorf angekündigt, stellte sich der Kurs auf dem Luhe-Ring in Ashausen als der schwerste der Saison heraus. „Es waren gefährliche Sektionen mit Steilhängen und tiefem Sand sowie Wurzeln und engen Kurven dabei. Äußerst anspruchsvoll, da hatte ich als Wasserträger gut zu tun. Aber es ist ein herrliches Gelände im Grünen, das alles bietet, was das Trial-Herz begehrt“, zeigte sich Katy Nikolai-Wilcke angetan von den 3 x 10 Sektionen für beide Klassen.

Freude über Platz eins: Josch Wilcke. © privat

Besonders für Joona bedurfte es höchste Konzentration und auch richtigen Mut, sich durch die Sektionen zu arbeiten. Zwar kassierte er 15 Strafpunkte, blieb damit aber noch weit vor den beiden zweitplatzierten Lina-Lotte Meißner (Vereinskollegin) und Böttger, die 26 Fehlerpunkte auf dem Zettel hatten. „Joona hat zu seinen normalen Fehlern auch noch einen Pfeil bei einem Aufgang umgefahren. Das war ärgerlich, ansonsten ist er sehr gut und konzentriert durchgefahren“, berichtet Mutter Katy Nikolai-Wilcke.

Josch setzte noch einen drauf und meisterte die 30 Sektionen mit nur 1 Fehlerpunkt, während Mattes Meyer 5 sammelte. Obwohl es in Strömen regnete und der Boden schwer wurde und der Sand kaum Grip hatte, fuhr der Cluvenhagener dieses Spitzen-Ergebnis heraus. „Ein total toller Lauf, es hat riesigen Spaß gemacht“, meinte der Zehnjährige.

Nach einer Pause steigt am 29. Oktober der anschließende Lauf in Schwemmlitz beim MSC Ebstorf, dem Heimverein der Wilckes.