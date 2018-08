Mittwochabend steigt in Bassen ein brisantes Gemeindederby

„Wird ein enges Match“

+ © von Staden Bassens Luca Bischoff, hier im Duell mit Oytens Mannschaftsführer Raphael Schneider, meldete sich für das Gemeindederby rechtzeitig wieder fit. © von Staden

Bassen - Durchwachsen verlief für beide Teams der Start in die Fußball-Bezirksliga-Saison. Und so steckt Mittwochabend (18.30 Uhr) schon etwas Brisanz im Gemeindederby, wenn der TSV Bassen den TV Oyten zu Gast hat. Beide Klubs weisen derzeit drei Punkte auf dem Konto auf. Der Verlierer könnte sich am Sonntagabend auf einem Abstiegsplatz wiederfinden.