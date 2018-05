Wiederholung ist Pflicht

Baden - Von Frank von Staden. Aber hallo: Wer am Sonnabend beim stark besetzten Beachvolleyball-Turnier an der Badener Lahofhalle keine Sonnencreme dabei hatte, war klar im Nachteil. Denn bei absolutem Speckwetter standen sich in praller Sonne 16 Männer- und 16 Frauen-Teams im Sand gegenüber, um den ersten Sieger des MK-Cups auszuspielen. Den stellte dann am Ende die Oldenburger Paarung Galle/Pelle, die im Finale die Lokalmatadoren Ole Sagajewski/Maksym Loskutov vom TV Baden bezwangen. In der weiblichen Konkurrenz dominierten Bentrup/Hellmich vom SV Bad Laer. Vorzeitig die Segel streichen musste die zweite Badener Vertretung mit Luca Ahrendt/Erkan Kahraman.

Mehr als neun Stunden gab es auf vier Feldern übewiegend erstklassigen Sport zu sehen, „der einfach Lust auf mehr macht“, sagt da Chef-Organisator Peter-Michael Sagajewski nach einer ersten Turnieranalyse und deutete damit an, dass das ausgetragene A-Cup-Event, das von der Mediengruppe Kreiszeitung (MK) seinen Namen erhielt, am Lahof nur der Anfang einer Serie sein könnte. Mit einer Einschränkung: „Dieses war heute quasi eine Generalprobe für noch größere Aufgaben. Und diese haben wir mit Bravour absolviert!“

Weniger zufrieden waren indes mit Luca Ahrendt und Erkan Kahraman zwei von vier Lokalmatadoren. Denn während sich Ole Sagajewski mit seinem Partner Maksym Loskutov bis ins Finale vorarbeiten konnten, war für Ahrendt/Kahraman das Turnier nach drei absolvierten Partien beendet. Ihr Auftaktspiel verloren beide knapp in zwei Sätzen mit 18:20 und 14:16, in Loser-Runde 1 gab es aber einen 15:11 und 15:13-Erfolg. In Spiel drei lief dann nicht mehr viel zusammen – 4:15, 7:15. „Da haben wir einfach zu viele Eigenfehler produziert und den Gegner so stark gemacht. Am Ende hatten wir einfach kein Selbstbewusstsein mehr“, so Ahrendt. Und Kahraman fügte an: „Klar sind wir jetzt enttäuscht. Denn wir hatten uns viel mehr vorgenommen. Im ersten Spiel haben wir gut angefangen, dann aber mehr und mehr Fehler im Spielaufbau gemacht.“ Ähnlich lief es auch in der letzten Begegnung.

Ganz anders sah das bei dem anderen Badener Duo aus. Maksym Loskutov und Ole Sagajewski, der am Dienstag mit seinem zukünftigen Hallenkollegen Nils Mallon (1860 Bremen) in Hamburg schon einen A-Cup gewinnen konnte, präsentierten von Beginn an ganz starkes Beachvolleyball auf dem Silbertablett. Beide hatten im Grunde nur im zweiten Spiel größere Probleme, als es gegen die routinierten Dohr/Peine ging, die später verletzungsbedingt aufgeben mussten. „Beide sind bereits Ende 40 und unglaublich fitte Wühler, die ihre ganze Erfahrung ausgespielt haben“, so Loskutov, der aber dann doch einen 2:1-Erfolg bejubeln durfte.

Im Endspiel trafen die beiden Badener dann auf die Oldenburger Galle/Pelle, die sie im Viertelfinale noch glatt besiegen konnten, die sich aber enorm zu steigern wussten und über die Loser-Runde bis ins Finale vorstießen. Dort drehten die beiden Kämpfer dann den Spieß um und dominierten nun ihrerseits klar in zwei Sätzen.

Im Halbfinale noch zeigten die beiden TVB-Spieler ihr ganzes Können und rangen die technisch starke Paarung Ebeling/Kahofer mit 2:0 (21:17 21:19) nieder, ließen dabei aber schon gehörig Körner. Das Endspiel ging dann zu 17 und zu 19 verloren.