Wiederholung? Fitschen nicht abgeneigt

Ottersberg – Der letzte Vergleich – er liegt noch gar nicht so lange zurück. Erst vor gut zweieinhalb Wochen standen sich der TSV Ottersberg und der Rotenburger SV im Wümme-Derby im Bezirkspokal gegenüber. Seinerzeit behauptete sich die Elf von Jan Fitschen mit 2:1. „Ich hätte sicher nichts dagegen, wenn es dieses Mal genauso läuft“, gab Ottersbergs Trainer vor dem Heimspiel (Freitag, 19 Uhr) in der Fußball-Landesliga zu verstehen.

Wie schon im Pokalspiel erwartet Fitschen keine großen Überraschungen. „Dafür kennen wir uns einfach zu gut. Ich rechne eher mit einem taktisch geprägten Spiel, wobei wir als Aufsteiger die Rolle des Außenseiters für uns in Anspruch nehmen“, sieht der Ottersberger Trainer den größeren Druck auf Seiten des RSV. Gleichwohl will sich Fitschen mit seinem Team keinesfalls verstecken. Zumal die Gastgeber gerade in der Offensive, auch wenn Neuzugang Marcel Brendel (Urlaub) weiterhin fehlt, gut aufgestellt sind. „Und hinten stehen wir auch immer stabiler. Wichtig ist, dass wir die Zweikämpfe annehmen und unserer Linie treu bleiben. dann ist auch etwas drin“, ist Fitschen überzeugt. Neben Brendel müssen die Ottersberger lediglich auf Martin Janot verzichten, der nach seiner Gelb-Roten Karte im Auftaktspiel in Westercelle noch gesperrt ist. kc