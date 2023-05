Wieder „Tag der Wahrheit“ für den TSV Bassen

Kehrt wieder in die Bassener Startelf zurück: Defensiv-Spezi Marvin Hüsing. © vst

Zwei Nachholspiele stehen am Mittwochabend in der Fußball-Bezirksliga an, eines davon mit enormer Brisanz. Der stark abstiegsbedrohte TSV Bassen erwartet im ersten von nun noch fünf Endspielen die ebenfalls noch im Abstiegsstrudel steckende TuSG Ritterhude. Eher um die Goldene Ananas geht es dagegen in der Partie des SVV Hülsen gegen den VfL Visselhövede.

TSV Bassen - TuSG Ritterhude (19 Uhr). An das Hinspiel erinnert sich Bassens Co-Trainer Kai Wessel gern, sagt: „Da haben wir eine unserer besten Saisonleistungen abgerufen und letztlich deutlich gewonnen. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir auch noch ein konkurrenzfähiges Team – und das steht uns nun tatsächlich auch im Rückspiel wieder zur Verfügung. Die Jungs wissen alle, was die Stunde geschlagen hat, wissen, dass nur noch ein Dreier hilft!“

Marvin Hüsing wieder in Startelf

Zwar drückt der Schuh auch weiterhin im Angriff, ist zumindest aber der junge Wirbelwind Marlon Richert wieder eine Option, „obwohl er Stand jetzt aufgrund seines Trainingsrückstandes noch nicht für die Startelf vorgesehen ist.“ In die steigt aber Defensiv-Spezi Marvin Hüsing wieder ein. Wessel: „Er ist für unsere Dreierkette enorm wichtig.“

SVV Hülsen - VfL Visselhövede (19 Uhr). Dass es die Vorwärts-Kicker am Sonntag beim 0:2 gegen den Heeslinger SC II erstmals in diesem Jahr erwischte, spielt für Uwe Bischoff nicht so eine große Rolle – zumal er die Vorstellung seiner Mannschaft ausdrücklich gelobt hatte. Nun gelte es für den Trainer halt, „noch mal eine kleine Serie zu starten.“

Hülsens Uwe Bischoff zuversichtlich

Und in dieser Hinsicht gibt er sich im Duell mit den kampfstarken Visselhövedern zuversichtlich: „Wenn wir die Leistung vom Heeslingen-Match erneut abrufen können, wird etwas für uns herausspringen.“ Personell ändert sich nichts bei den Hülsenern, sodass Uwe Bischoff mit dem gleichen Kader in den nächsten Heimauftritt gehen wird. vst/vde