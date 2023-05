Wieder Silber für Achims Ringerin Eklevisa Duraj

Überzeugten beim stark besetzten Turnier in Werdau, von links: Achims Isabelle Gape, Trainer Miles Henschel, Seth Hess und Eklevisa Duraj. © Verein

Mit lediglich drei Startern waren die Ringer des TSV Achim beim „Horst-Hinze-Turnier“ in Werdau vertreten. Doch mit einem zweiten Platz für Eklevisa Duraj sowie Rang drei für Seth Hess gelangen gleich zwei Platzierungen auf dem Podest. Darüber hinaus belegte Isabelle Gape den vierten Platz.

Achim – Das Turnier in Werdau war mit 236 Teilnehmern aus 45 Vereinen, darunter auch eine Mannschaft aus Tschechien, sehr gut besetzt. Für Seth Hess hatte die Vorbereitung bereits einige Tage zuvor begonnen, da er sein Wunschgewicht erreichen wollte. Mit viel Fleiß und vor allem Schweiß erreichte der 15-Jährige sein Ziel und konnte anstatt bis 92 Kilogramm zu kämpfen in der Klasse bis 80 Kilogramm an den Start gehen. Dort belohnte er sich mit der Bronzemedaille.

In der Gewichtsklasse bis 27 Kilogramm ging Eklevisa Duraj auf die Matte. Gleich im ersten Kampf traf sie auf die spätere Turniersiegerin. Ihre Konkurrentin war mit einer Beintechnik blitzschnell und die Achimerin noch nicht wach genug. Sie leistete zwar ordentlich Gegenwehr, doch aus der gefährlichen Bodenlage konnte sie sich nicht mehr befreien. Im Anschluss traf sie auf eine bekannte Ringerin und lag bereits deutlich mit 2:12-Punkten zurück. Doch mit einer Energieleistung entschied Eklevisa Duraj das Duell noch mit einem Schultersieg für sich. Sie sicherte sich somit den Silberpokal. Den vierten Platz belegte Isabelle Gape in der Gewichtsklasse bis 29 kg. Sehr zur Freude von Trainer Miles Henschel war sie in allen drei Kämpfen entschlossen auf die Matte gegangen. Doch am Ende fehlte ihr zum Sieg nur ein wenig Routine und Sicherheit in den Techniken. Dennoch sammelte die junge Achimerin jede Menge Selbstvertrauen und hat sich prompt zum nächsten Turnier, dem internationalem Pfingstcup in Berlin, gemeldet.