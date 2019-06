Und wieder die Dellingers

Verden – Der Verdener Luftfahrt-Verein bleibt das Maß aller Dinge im Altbezirk Stade. Nachdem die Hauptwertung in den vergangenen fünf Jahren mit Titelgewinnen für die Allerstädter endeten, wurde bei den Wettbewerben diesmal in Stade das halbe Dutzend komplettiert. Die Vorjahressieger Norbert und Maren Dellinger landeten dabei wieder ganz oben auf dem Treppchen.

Erneut standen die Wettbewerbe wettermäßig unter keinem guten Stern. Himmelfahrt und am Freitag blieben die Flieger wegen ausbleibender Thermik am Boden, die Entscheidung fiel am Sonnabend. Bei immer noch schwierigen Bedingungen lieferten sich vier Teams ein Kopf-an-Kopf-Rennen, darunter neben drei Stader Piloten auch der spätere Sieger aus Verden. Auf dem ersten Teilstück nach Diesdorf in Sachsen-Anhalt und auch über weite Strecken des zweiten Abschnitts nach Schwarmstedt wechselten die Führungen. Lange Zeit sah es danach aus, als würde die Verdener Dominanz erstmals wieder gebrochen.

Doch über Walsrode, Verden und Zeven schlug die Stunde der Dellingers. In nur rund 60 Minuten absolvierten sie den Weg zurück nach Stade. Die Konkurrenz brauchte bis zu 30 Minuten länger. „Da passte alles zusammen,“ sagte Pilot Norbert Dellinger nach der Landung. Die beiden weiteren Verdener im Feld, Sebastian Petrat und im Doppelsitzer Florian Wolbers sowie Bastian Kuls, vermochten nach gutem Beginn nicht mehr in die Entscheidung einzugreifen.

Für Norbert Dellinger schloss sich jetzt der Kreis ein weiteres Mal. Er hatte schon vor vier Jahren den Titel an die Aller geholt. Ebenfalls zu Titelehren kamen in den vergangenen Jahren Patrick Siemens (2017), Sebastian Petrat/Kira Kiss (2016) und Bastian Kuls (2014). Einschließlich aller Helfer und Flugzeugschlepp-Piloten stellten die Verdener das mit Abstand größte Team an der Elbe. kra