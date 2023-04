Dennis Wiedekamp rettet TSV Bassen per Doppelpack das 3:3

+ © Hägermann, Bernd Quasi Bassener Retter: Dennis Wiedekamp gelang beim 3:3 gegen Verden II ein Doppelpack. © Hägermann, Bernd

Es bleibt eng für den TSV Bassen: Im Bezirksliga-Derby gegen den FC Verden 04 II erreichte die Wiedekamp-Elf am Sonntag zwar ein 3:3 (0:2)-Remis – der erhoffte Dreier blieb jedoch aus.

Bassen – „Insgesamt bewerten wir das Unentschieden positiv nach dem Spielverlauf“, resümierte Co-Trainer Kai Wessel. Seine Grün-Roten lagen schließlich 0:2 und 1:3 hinten, bewiesen aber Moral und holten sich den Punkt aus Wessels Sicht auch verdient.

Ganz anders bewertete Jan Twietmeyer, Coach der Landesliga-Reserve, das Ergebnis: „Wir haben den Sieg verpasst, weil wir das 4:1 nicht gemacht haben. Ab der 20. Minute bestimmten wir eindeutig das Geschehen, während die Bassener nur durch unsere Fehler und bei Standards gefährlich geworden sind.“

Wie dem auch sei – die Gastgeber reaktivierten Daniel Wiechert aus der Zweiten für die Bezirksliga-Truppe. „Das sah ganz gut aus, wenn man mit einem richtigen Stürmer agiert“, hofft Wessel auf Fortsetzung in den nächsten Wochen. Mark Moffat, schon oft Aushilfs-Angreifer, konnte daher auf der Zehn Regie führen. Entscheidende Männer waren jedoch nach Wessels Meinung die beiden Verteidiger Dennis Wiedekamp und Luka Andresen: „Sie sorgten hinten mit ihrer Präsenz für Sicherheit und vorne bei Standards immer wieder für Gefahr.“

Auch Verdens Levin Felsch mit Doppelpack

Innerhalb von zwei Minuten gingen die Gäste 2:0 in Führung: Erst nutzte Levin Felsch eine Kalski-Ecke am zweiten Pfosten (37.), dann erhöhte Bastian Deke nach Balleroberung von Nick Zander (39.). „Da hat Verden unsere Nachlässigkeiten eiskalt ausgenutzt“, meinte Wessel. Als dann Wiedekamp im zweiten Abschnitt auf 1:2 verkürzte, als er nach Ecke am zweiten Pfosten den Ball unter die Latte jagte (56.), erhoffte Bassen die Wende.

Wessel froh, Twietmyer hadert

Aber nur drei Minuten später der nächste Nackenschlag: Eine abgewehrte Ecke brachte Lars Buhr wieder vor den Kasten, Felsch schnürte mit dem 1:3 seinen Doppelpack. Was Wessel imponierte: „Die Köpfe gingen nicht runter, es kam noch mal ein Ruck durchs Team.“ Sein Gegenüber Twietmeyer haderte mit zwei vergebenen Großchancen durch Deke, die Keeper Claas Moeller jeweils vereitelte. So wurde Wiedekamp zum Retter, als er nach Budelmann-Ecke das 2:3 köpfte (67.). Nebenmann Andresen gelang sogar noch das 3:3 per Kopf (81.) nach einer Budelmann-Flanke.