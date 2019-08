Wiechmanns Energieleistung entscheidet

Fischerhude – Lange Zittern musste Fußball-Kreisligist TSV Fischerhude Quelkhorn zum Saisonauftakt im vermeintlichen Spitzenspiel gegen den TSV Dörverden. Am Ende behielten die Gastgeber dann aber doch mit 1:0 (1:0) die Oberhand.

Dabei hatte die Anfangsphase des Spiels eher den Dörverdenern gehört. Den Gastgebern unterliefen einige unnötige Fehlpässe im Spielaufbau, die die schnellen Spieler der Gäste zu Kontern einluden. Zunächst hatte Emmanuel Nunu eine gute Gelegenheit, setzte seinen Abschluss aber knapp neben den Kasten. Auch Bastian Deke tauchte frei vor dem Kasten von Robert Wiejack auf, fand aber seinen Meister im Torhüter der Gastgeber. Erst nach 20 Minuten übernahm Fischerhude langsam die Kontrolle und kam in erster Linie über die beiden Neuzugänge Lukas Klapp und Jan Schröder immer wieder zu guten Chancen. Vor allem Klapp hatte starke Aktionen vor dem Tor. Ihm fehlte einzig das nötige Quäntchen Glück im Abschluss, oder er scheiterte an Bastian Rosilius im Dörverdener Tor. „Das 1:0 war dann wirklich bezeichnend für dieses Spiel. Es musste einfach so eine Aktion her, um den Ball über die Linie zu bringen“, beschrieb Fischerhudes Yannick Becker die Führung von Henning Wiechmann. Der Mittelfeldmotor der Gastgeber hatte sich gleich gegen mehrere Dörverdener auf seine eigene Art durchgetankt und schloss eiskalt aus halbrechter Position ab – 1:0 (38.). „Was man uns heute vorwerfen kann, ist sicherlich, dass wir es versäumt haben, das zweite Tor zu machen. So war es wirklich bis zum Ende sehr spannend“, verdeutlichte Becker. Denn seine Mannschaft hatte gleich mehrere gute Möglichkeiten, um auf 2:0 zu stellen. Unter anderem erneut Klapp, der am Pfosten scheiterte. „Letztlich ist aber auch egal. Hauptsache wir haben diese starke Dörverdener Mannschaft, die heute vielleicht nicht ihren besten Tag hatte, bezwungen und sind darüber sehr glücklich“, strahlte Becker.

Dörverdens Trainer Nils Pohlner war gar nicht zufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft. „Man muss ganz ehrlich sagen, dass wir heute drei bis vier Totalausfälle auf dem Platz hatten. Daher geht der Sieg für Fischerhude auch völlig in Ordnung. Wir haben hinten heraus noch einmal alles versucht, um vielleicht noch irgendwie einen Punkt zu retten. Aber das ist uns leider nicht gelungen“, sagte Pohlner angefressen.

TSV Fischerhude-Quelkhorn: Wiejack, Schröder, Klee, Cordes, Sammann, Nord (85. Mahler), Wiechmann, Gätjen, Wülbers-Mindermann, Klapp, Krenz.

TSV Dörverden: Rosilius, Meineke, Agic, Delleske (70. P. Deke), Felker (86. Deblitz), Gauert, Heinze (70. Ahrens), Bögelsack, Nunu, N. Deke, B. Deke. bdr