Wiechert trifft, Reiter pariert

TSV Bassen gegen FC Hambergen

+ © von Staden Das goldene Tor im Top-Spiel: Daniel Wiechert (2.v.l.) kann eine kurze Ecke im Nachfassen über die Linie drücken. © von Staden

Bassen - Von Frank von Staden. Auf der Verpackung stand Top-Spiel – und letztlich war auch Top-Spiel drin: So verlangten sich am Sonntagnachmittag die beiden Bezirksligisten TSV Bassen und FC Hambergen in einem rassigen und auf des Messers Schneide stehenden Partie mit vielen Strafraumszenen und klarsten Torchancen alles ab. Am Ende setzten sich die Gastgeber hauchzart aber nicht unverdient mit 1:0 dank eines frühen Tores von Daniel Wiechert (11.) durch und kletterten auf Platz sechs in der Tabelle, nahmen damit Blickkontakt zur Spitzengruppe auf.