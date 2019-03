Wiechert schnürt Doppelpack beim 3:2

+ Daniel Wiechert traf doppelt beim 3:2. Foto: von Staden

Bassen – Glänzende Stimmung am Sonntagabend im Vereinsheim des TSV Bassen. So lieferten die Grün-Roten ein ganz starkes Bezirksliga-Heimspiel gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck ab und durften am Ende einen nicht unverdienten 3:2 (1:1)-Erfolg feiern.