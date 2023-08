Kreispokal: Auch TSV Bassen und MTV Riede streichen die Segel

Von: Björn Drinkmann

Dreierpack: Juri Hestermann (rechts) gewann mit dem TSV Brunsbrock im Pokal 9:1 gegen Uphusen II. Archiv © Wächter

Auch die zweite Runde im Fußball-Kreispokal hatte wieder faustdicke Überraschungen parat. So mussten sich nach RW Achim mit dem MTV Riede und dem TSV Bassen auch die Bezirksliga-Absteiger zwei und drei verabschieden.

SVV Hülsen II - TSV Bassen 6:5 n.E. (1:0, 1:1). Am unerwartetsten sicherlich das Aus vom Kreisliga-Titelfavoriten, auch wenn das Weiterkommen vom SVV Hülsen II sehr glücklich war. Schon nach 20 Sekunden hätte Bassens Daniel Wiechert treffen können, scheiterte aber an Keeper Tim Gottschalk. Die Hülsener beschränkten sich aufs Verteidigen und kamen durch einen der wenigen Konter zum 1:0 durch Lasse Schmidt (36.). Als Yannick Hansen kurz nach der Pause endlich für das erlösende 1:1 sorgte (49.), dachten die Gastgeber, es sei um sie geschehen. Doch bis zum Ende verteidigten sie alles weg und retteten sich ins Elfmeterschießen. Hier traten sie überragend auf – mit Lasse Schmidt, Klaas Neumann, Luan Rock, Levin Bahrs und Patrick Preisler trafen alle Spieler. Während für Bassen Stefan Brüns, Yannick Hansen, Dennis Wiedekamp und Marlo Suhr erfolgreich waren, haute ausgerechnet Routinier Wiechert das Leder über den Kasten.

Justin Knop belohnt FSV-Kampfgeist

FSV Langwedel-Völkersen - MTV Riede 1:0 (0:0). Riedes größtes Problem ist aktuell die Chancenverwertung. In Langwedel erzielten sie keinen Treffer, sodass sich die Gastgeber nicht unverdient behaupteten. Die beste Gästemöglichkeit besaß Timm Wüstefeld, der kurz vor der Pause freistehend an Keeper Milan Örenc scheiterte. Für das Tor des Tages zeichnete Justin Knop verantwortlich, der nach feinem Zuspiel von Jan-Ole Ernst eiskalt mit der Pike abschloss (67.). In der Folge waren die Gäste fast nur noch nach Ecken gefährlich, während die Heimelf mehrmals die Vorentscheidung liegenließ. „Eine starke kämpferische Leistung meiner Jungs, die das körperbetonte Spiel des Gegners stark angenommen hat“ freute sich Coach Sascha Lindhorst.

TSV Bierden - TSV Lohberg 2:4 (2:0). Der TSV Lohberg hat dank zwei sehr späten Kopfballtreffern von Moritz Ackermann (90.+2, 90.+4) nach Standards noch den Kopf aus der Schlinge gezogen und das Elfmeterschießen verhindert. Bierden hatten mit zwei fast identisch herausgespielten Treffern durch Hanno Stumpf (25.) und Tim Birnbaum (27.) zur Pause 2:0 geführt. Dann verkürzte der eingewechselte Youngster Tom Kaiser mit einem Nachschuss ins lange Eck (52.). Nach einem wunderbar vorgezogenen Spielzug glich Cederic Rosebrock-Heemsoth aus (77.). Obwohl Lohberg jetzt deutlich überlegen war, hätte Bierden noch durch Steffan Wuttke den Lucky Punch setzen können, doch sein Freistoß in der 85. Minute klatschte an die Latte.

Juri Hestermann schnürt Dreierpack

TSV Etelsen III - SV Hönisch 1:3 (0:2). Dank einer hohen Effizienz im Abschluss sicherte sich Hönisch den Sieg. Gleich bei der ersten Ecke zappelte das Leder nach dem Schuss von Joel Braune im Netz (7.). Nachdem Hamdin Özer sich im 16-er stark durchsetzte, legte er den Ball quer auf Uwe Menser, der den Ball mit dem linken Fuß nur noch ins Tor schieben musste (32.). Mit einem satten Schuss von der Strafraumkante erhöhte Nick Littich auf 3:0 (60.), ehe Etelsens Nico Gofrede postwendend einen Fehlpass von Nadir Bro nutzen und auf 1:3 verkürzte (61.). Allerdings gelang es dem SVH im Anschluss den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten.

TSV Brunsbrock - TB Uphusen II 9:1 (2:1). In 90 Minuten haderte der TBU II eher mit dem Schiedsrichter, als sich gegen die drohende Klatsche aufzubäumen. Noah Kruse mit einem Fernschuss (19.) und Juri Hestermann mit einem Flachschuss (25.) hatten die Gastgeber in Führung gebracht, während Rocat Undav per Foulelfmeter kurz vor der Pause verkürzte (45.+2). Frode Tomhave erhöhte auf 3:1 (52.) – und spätestens nach dem Foulelfmeter von Andre Oestmann (56.) war die Partie entschieden. Erneut Oestmann (63.), Florian Bönch (65.), noch zwei Mal Hestermann (67., 77.) und Kruse (73.) stellten auf 9:1. „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Wir haben das clever gemacht, aber möchte das 9:1 auch nicht zu hoch hängen.

Kreispokal-Achtelfinale Baden - Blender 1:2

Hülsen II - Bassen n.E. 6:5

Etelsen III - Hönisch 1:3

Bierden - Lohberg 2:4

Brunsbrock - Uphusen I 9:1

Dörverden - TSV Achim 1:6

Langw.-Völk. - Riede 1:0

Ottersb. II - Thedingh. 1:8