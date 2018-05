Wichtiger Sieg für Ottersbergs Oldies

Ottersberg - Zwei ganz wichtige Bigpoints im Kampf um den Klassenverbleib fuhren am Wochenende die Tennis-Herren 40 des Ottersberger TC in der Nordliga beim Eutiner TC ein. Das Team von der Wümme dominierte am Ende vor allem dank seiner drei starken Doppel mit 6:3 und weist in der Tabelle nun 4:4 Punkte auf, die momentan Platz vier bedeuten.

Mannschaftssprecher Christoph Engelke, der sein Einzel gehandicapt absolvieren musste und so nur ein Spiel verbuchen durfte, zeigte sich mit der Team-Ausbeute sehr zufrieden: „Diese Punkte waren ganz wichtig und haben unsere Chancen auf den Klassenverbleib deutlich gesteigert.“ In noch zwei ausstehenden Partien beim punktgleichen Tabellendritten TC Groß Borstel (Hamburg) und daheim gegen den noch sieglosen TuS Harsefeld sollten aber sicherlich die noch nötigen Zähler eingefahren werden, auch wenn Engelke den Zeigefinger hebt und sagt: „Unser Problem ist ja, dass wir nie wissen, mit welcher Aufstellung wir antreten können.“ Er selbst wird gegen Groß Borstel fehlen, „aber meinen Ausfall kann die Mannschaft nocht am ehesten verkraften“, schmunzelte Engelke.

Während Ottersbergs Einser Michael Weiß in Eutin erst im Matchtiebreak unterlag (6:4, 5:7, 2:10), trumpfte Arne Schwering an zwei groß auf und dominierte mit 6:3 und 6:2. Marco Wingerning verlor dann zwar in zwei Sätzen (2:6, 6:7). Doch André Stelling dominierte hauchzart mit 6:1, 3:6 und 10:8, Sebastian Weil zudem mit 6:4 und 7:6. So stand es nach den Einzeln 3:3, die Doppel waren damit das Zünglein an der Waage. Weiß/Schwering (6:4, 6:4) und auch Engelke/Weil (6/2, 7:5) siegten in zwei Sätzen, Wingerning und Stelling indes benötigten den Matchtiebreak nach einem 3:6 und 7:6. Und auch der ging am Ende knapp an die Ottersberger – 10:8. J vst