Rallye: Wichtiger Lauf für Christian Lemke in Frankreich

In Morzine gefordert: Christian Lemke. © Dörrenbächer

Der ADAC Opel e-Rally Cup mit dem Dörverdener Christian Lemke absolviert in den französischen Alpen den letzten Gastauftritt des Jahres im Ausland. Mit der Rallye Mont-Blanc Morzine von Donnerstag bis Sonnabend wartet ein weiterer Saisonhöhepunkt auf den Förderfahrer des ADAC Weser-Ems und seinen Co-Piloten Stephan Schneeweiß im 136 PS starken Opel Corsa-e Rally.

Dörverden - „Die Asphalt-Hatz am Fuße des mit rund 4810 Metern höchsten Bergs der Alpen stellt eine besondere Herausforderung für unser junges Teams und unseren flotten Stromer dar“, freut sich Lemke. Mit über 300 Teilnehmern wird der Wintersportort Morzine zum Rallye-Mekka in Europa – mit einem einzigartigen Landschaftsbild. „Die großen Höhenunterschiede stellen auch in technischer Hinsicht eine Herausforderung dar. In diesen Bergregionen werden die Bremse und das Fahrwerk unseres Boliden stark beansprucht“, erklärt Christian Lemke.

Dieser vorletzte Lauf des ADAC Opel-e Rally Cup dürfte eine entscheidende Rolle für den Saisonverlauf spielen. Er umfasst eine Gesamtstrecke von 374,50 Kilometern mit acht Wertungsprüfungen und insgesamt 129,83 Kilometern – unterteilt in 3 Abschnitten und zwei Etappen.

Schwieriger Kurs wartet auf den Dörverdener

„Dass der Rahmen in Morzine stimmt, haben die letzten Jahre gezeigt,“ analysiert Christian Lemke: „Die Landschaft in und um Morzine ist sehr hügelig, die Strecken mit vielen Abzweigen und Kuppen, hinter denen sich nicht einsehbare Kurven befinden. Eine sehr anspruchsvolle Gegend in der man fast alle Straßen als WP benutzen kann. Rallyes. Unglaublich werden wohl auch die Begeisterung und das Interesse an der Strecke sein.“ Auch Lemkes erfahrener Beifahrer Stephan Schneeweiß kann dem nichts entgegnen: „Es ist der wohlbekannte und beliebte Mix aus selektiven Bergprüfungen mit all ihren schwierigen Eigenschaften und den Highspeed-Passagen, der den herausfordernden Rahmen für ein spannendes Wochenende bildet. Da wird sich zeigen, wie gut wir harmonieren.“

Am Rallyezentrum in Morzine startet Freitag Etappe 1 ab 8.40 Uhr, Etappe 2 startet am Sonnabend, die ersten Fahrzeuge werden das Ziel am Samstag gegen 15.40 Uhr in Morzine erreichen.