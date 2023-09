SVV Hülsen: Trainerausstieg nach WhatsApp-Affäre

Von: Frank von Staden

Teilen

Beim SVV Hülsen war man von Uwe Bischoff (links) und Lars Büsing scheinbar nicht mehr überzeugt und schaute sich bereits nach einem Ersatz um. © von Staden

Uwe Bischoff ist nicht mehr Coach des Fußball-Bezirksligisten SVV Hülsen. Dem Übungsleiter ist eine WhatsApp eines Verantwortlichen des Vereins an den beim SSV Jeddeloh ausgestiegenen Trainer Björn Lindemann zugespielt worden, die eine Anfrage für eine Übernahme schon zur Winterpause enthält. Für Bischoff ein absoluter Vertrauensbruch und triftiger Grund, mit sofortiger Wirkung das Handtuch zu werfen. Auch Bischoffs Mitstreiter Lars Büsing soll seinen Hut einen Tag später genommen haben. Dem Vernehmen nach soll Hülsens Urgestein und 2. Herren-Coach Maik Alpert in den nächsten Wochen die Trainerrolle beim Bezirksligisten übernehmen.

Hülsen – Erst feierten Hülsens Bezirksliga-Fußballer am späten Freitagabend den 3:1 (1:1)-Derbysieg über den TSV Fischerhude-Quelkhorn, tags darauf sorgte diese WhatsApp an den derzeit vereinslosen Björn Lindemann, der beim Regionalligisten vorzeitig ausstieg, für völliges Unverständnis beim Trainer-Duo des SV Vorwärts.

Die ganze Situation hat mich absolut überrascht. Deshalb werde ich hier und heute keine spontane Aussage tätigen!

Es war ein Arbeitssieg der Hülsener in dieser Partie, die sich trotz einer frühen Roten Karte gegen Fischerhudes Kevin Sammann nach Foul an Lasse Schmidt (53.) schon ordentlich strecken mussten, um einen Dreier nach Toren von zweimal Justin Quiring (16./87.) und Justus Meyer (60.) bei einem Gegentreffer von Yannick Jeschke (19.) zu erzwingen. Einige „Eingefleischte“ beim SVV sahen sich so scheinbar in ihrer Annahme bestätigt, dass das Team momentan weit entfernt von dem gesteckten Ziel sei, in irgendeiner Form trotz vorhandener Qualität noch im oberen Tabellendrittel mitspielen zu können. Und so wurde diese ominöse WhatsApp (liegt der Redaktion vor) an Lindemann geschickt und nachgefragt, ob sich der einstige Regionalliga-Coach ein Engagement, eventuell schon zur Winterpause, vorstellen könnte.

Sicher, es ist nur eine Nachfrage. Und die ist legitim. Ein absoluter Vertrauensbruch gegenüber Bischoff/Büsing ist sie aber auch! Und da die Trainerwelt mitunter klein, der Flurfunk untereinander aber groß ist und auch solche Nachrichten längst nicht mehr im Geheimen bleiben, bekamen Bischoff und Büsing eine Info zugespielt. Die Übungsleiter reagierten natürlich gereizt – aber vor allem enttäuscht. Beide wollten sich am Sonntag auf Nachfrage zu diesem Vorfall nicht äußern, dementierten den Sachverhalt aber auch nicht. Nur eines bestätigte Bischoff: „Der Anspruch einiger, die in unserem sicherlich sehr talentierten Team einen zukünftigen Landesligisten sehen und die Realität liegen in Hülsen schon sehr weit auseinander!“ So ist es kein Geheimnis, dass im Kader des SVV großes Potenzial steckt, die Trainingsbeteiligung, aus welchen Gründen auch immer, aber seit Längerem eher nur „Kreisklassen-tauglich“ ist. Bischoff beklagte diesen Missstand zuletzt immer wieder, schien sich damit aber scheinbar abgefunden zu haben, trat aber deshalb in Sachen Saisonziel hart auf die Bremse. Zumal Mannschaften wie der TSV Ottersberg oder auch VSK Osterholz-Scharmbeck mit einem qualitativ und vor allem quantitativ ganz anderen Kader aufwarten können.

Hülsens Fußball-Boss Uwe Kaiser wollte am Sonntag auf Nachfrage die Situation, „die mich absolut überrascht hat“, erst einmal sacken lassen. „Deshalb werde ich auch hier und heute keine spontane Aussage tätigen!“

Der Mannschaft, die am Sonnabend zu großen Teilen auf dem Hülsener Erntefest weilte und völlig überrascht wurde, hat der Übungsleiter seinen Entschluss des sofortigen Rücktritts bereits mitgeteilt.