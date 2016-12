Westermann mit sieben Körben beste Werferin

Korbball-Niedersachsenliga: TSV Emtinghausen geht mit zwei Punkten in die Winterpause

+ Emtinghausens Birthe Meyer (rechts) steuerte zwei Körbe an letzten Spieltag bei. J Foto: wes

EMTINGHAUSEN - Am letzten Spieltag des Jahres holte sich der TSV Emtinghausen zwei Punkte und überwintert damit auf Platz neun in der Korbball-Niedersachsenliga. Gegen den TuS Sudweyhe I musste sich der TSV mit 5:13 geschlagen geben, während gegen den TSV Ingeln-Oesselse ein Sieg eingefahren wurde (9:7).

TSV Emtinghausen – TuS Sudweyhe I 5:13 (2:7). Mit dem Team aus Sudweyhe wartete ein harter Brocken, denn es führt die Tabelle der Niedersachsenliga an. Dabei fehlten krankheitsbedingt Rieke Rattinger und Laura Fuest. Das Zenker-Team wollte die schnellen Konter des Gegners unterbinden, was über weite Strecken sehr gut funktionierte. Trotzdem konnte Sudweyhe zur Halbzei auf 7:2 davonziehen, denn die Emtinghäuser Schwäche in der Korbausbeute konnte auch an diesem Spieltag nicht beiseite geräumt werden. Am Ende gewann Sudweyhe deutlich und sicherte den ersten Platz weiter ab. „Das Spiel war trotz der klaren Niederlage sehr schön anzusehen, aber an der Korbausbeute muss weiter gearbeitet werden“, so Trainerin Yvonne Zenker.

TSV Emtinghausen – TSV Ingeln-Oesselse 9:7 (5:4). Im Spiel gegen den direkten Konkurrenten aus dem unteren Tabellendrittel sollte ein Sieg her, um den Anschluss an die oberen Plätze nicht zu verpassen. In der ersten Hälfte gestalteten beide Teams das Spiel spannend. Emtinghausen gab nur einmal die Führung aus der Hand, ließ sich davon aber nicht beeindrucken und ging mit einer knappen Vorsprung in die Halbzeitpause. In der weiteren Spielzeit konnte die Führung zwischenzeitlich auf 7:4 ausgebaut werden. Ingeln-Oesselse machte den Emtinghäusern nur noch durch eine Umstellung auf Manndeckung das Leben schwer, konnte das Spiel aber nicht mehr drehen.

TSV Emtinghausen: Kristin Bollhorst (1 Korb), Jana Bollhorst, Nele Westermann (7), Lena Dittmann (2), Birthe Meyer (2), Sarah Hahmann (1), Alina Schumacher (1), Louisa Fenken J nk