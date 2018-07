Westermann setzt den Schlusspunkt zum 6:3

Riede wird der Favoritenrolle in Uesen gerecht

+ MTV-Trainer Stephan Hotzan

Uesen - In der Qualifikation des Fußball-Bezirkspokals gewann Bezirksligist MTV Riede beim Kreisligisten TSV Uesen verdient mit 6:3 (2:1). Damit spielt Riede am Sonntag in der 1. Hauptrunde zu Hause gegen den 1. FC Rot-Weiß Achim (15 Uhr).