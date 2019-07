Lea Wesemann holt Kombi-Sieg

Trakehner-Bundesturnier: Alte-Aller-Reiterin mit Levano R stark

+ Lea Wesemann vom RV Alte Aller Langwedel-Daverden gewann beim Trakehner Bundesturnier in Hannover mit ihrem neunjährigen Trakehner Wallach Levano R die Kombinierte Prüfung Kl. A*. Das Duo erreichte 37,31 Punkte. Foto: Ingo Wächter

Langwedel – Beim Trakehner-Bundesturnier in Hannover war die 18-jährige Langwedelerin Lea Wesemann (RV Alte Aller Langwedel-Daverden) auf dem neunjährigen Wallach Levano R, der sich im Besitz ihrer Mutter Ute Wesemann befindet, in mehreren Prüfungen weit vorne platziert. Den Sieg holten sich Lea Wesemann und Levano R in der Kombinierten Prüfung Kl. A* mit 37,31 Punkten, bestehend aus Dressurprüfung Kl. A*, Springprüfung Kl. A* und Geländeritt Kl. A* mit Stilwertung.