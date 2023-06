Werders U23 gastiert auch beim TV Oyten

Von: Frank von Staden

Teilen

Erwartet am Mittwoch schon Vollgas von seinem Team im Testspiel gegen Werders U23: Jan Fitschen. © Privat

Gleich eine Schwerstaufgabe hat sich da Fußball-Bezirksligist TV Oyten zum ersten Testspiel in der Saisonvorbereitung mit dem Regionalliga-Absteiger SV Werder Bremen U23 an die Stader Straße am kommenden Mittwoch, 5. Juli (19 Uhr), eingeladen.

Oyten – Nach nur einer bis dahin absolvierten Trainingseinheit ist TVO-Coach Jan Fitschen sehr gespannt, „wie mein Team mit dieser Aufgabe umzugehen weiß. Denn die Bremer haben sich nach dem Abstieg viel neue Qualität ins Team geholt. Schon lange gab es in der Bremen Liga bereits vor der Saison keinen solch eindeutigen Titelfavoriten mehr. Aber meine Jungs hatte genug Pause, da ist sofortige volle Pulle okay.“ Die Hanseaten haben dann bereits einen Test hinter sich, gastieren sie doch am Sonnabend (14 Uhr) beim SVV Hülsen.