Werder-Test in Verden: Sitzplatzbereich ausverkauft

Jubeln für Werder in Verden? Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch. © imago

Fußball-Bundesligist SV Werder Bremen ist gerade in die Saisonvorbereitung eingestiegen, da präsentiert er sich auch schon seinen zahlreichen Fans im Umland. So gastiert die Werner-Crew am Sonntag in der Reiterstadt Verden, in der der neue Hauptsponsor Matthäi seinen Firmenhauptsitz hat. Erster Gegner ist dabei Regionalligist SV Drochtersen/Assel.

Verden – Für alle Werder-Fans gibt es zahlreiche Gründe, sich das Kräftemessen zwischen Bundes- und Regionalligist am Sonntag im Verdener Stadion am Berliner Ring anzusehen. Anstoß ist zur klassischen Bundesliga-Zeit um 15.30 Uhr. Tickets gibt es über die Webseite des FC Verden 04 im Vorverkauf oder an der Tageskasse. Aktuell sind allerdings nur noch Kurvenkarten verfügbar. Der überdachte Tribünenbereich ist bereits ausverkauft. Die Tageskarten können zur Einlasszeit ab 13.30 Uhr am Sonntag erworben werden.

Neben dem sportlichen Leckerbissen bieten der Veranstalter und Werder den Fans ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Natürlich kann das neue Trikot vor Ort im Fanshopmobil gekauft werden. Verschiedene Aktivitäten wie Torwandschießen und Airbrushtattoos werden angeboten. Außerdem stehen diverse Speise- und Getränkewagen parat.

Anlässlich des Testspiels verlost der Sponsor im Rahmen zweier Gewinnspiele handsignierte Werder-Trikots über eine Tombola und Social Media. Weitere Informationen dazu erhalten die Werder-Fans vor Ort am Spieltag selbst oder auf dem Instagram-Kanal von Matthäi.

Damit der Ablauf der Veranstaltung am Sonntag möglichst reibungslos gelingt, bitten die Verantwortlichen alle Fußballfans, die einen Besuch im Verdener Stadion planen, Verschiedenes zu beachten. So ist die Mitnahme von Speisen und Getränken untersagt. Ein externer Sicherheitsdienst wird eingesetzt.

Wer mit dem Auto anreist, kann die Parkplätze des Landkreises Verden und der Zulassungsstelle nutzen. Fans auf der Westtribüne in den Blöcken D, E und F sowie in den Blöcken O und P auf der Osttribüne nutzen optimalerweise den Eingang Lindhooper Straße. Gleiches gilt für Fans mit Tickets für die Nordkurve.

Wer Sitzplatzkarten auf der Westtribüne in den Blöcken A, B und C sowie in den Blöcken Q und R auf der Osttribüne besitzt, nutzt den Eingang Lüneburger Weg/Berliner Ring. Gleiches gilt für Fans mit Tickets für die Südkurve. Der Eingang für Fans im Rollstuhl und deren Begleitpersonen sowie für die Presse befindet sich an der Ecke Jahnstraße/Berliner Ring.