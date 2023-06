Werder-Nostalgie in Uphusen

Von: Frank von Staden

Teilen

Hautnah: Günter Hermann. © Staden, Frank von

Solch ein Spektakel mit Toren satt hatte das Sportgelände am Uphuser Arenkamp schon lange nicht mehr erlebt: Da lud sich der Fußball-Landesligist die Werder All-Stars am Wochenende zu einem Show-Spiel ein – und weit über 1600 Zuschauer wollten sich dieses Event nicht entgehen lassen. Letztlich dominierten Ailton, Valdez und Co. gleich mit 10:1 (5:1) gegen den stark mit „Altgedienten“ und Ehemaligen aufgepeppten TBU und bescherten den vielen Fans so einen sehr kurzweiligen Nachmittag.

Gruppenbild vor der Partie: Die Start-Elf des TB Uphusen und die All-Stars des SV Werder Bremen präsentierten sich samt Schiedsrichter-Trio den zahlreichen Zuschauern. © Staden, Frank von

Uphusen – Nicht jeder der Werder-Ex-Profis, die dieses Mal von Frank Neubarth gecoacht wurden, wollte sich aber der brütenden Hitze aussetzen. So antwortete Zaungast und Ex-Nationalspieler Torsten Frings auf die Frage, warum er sich denn nicht ein Trikot überziehen würde, mit: „Bei der Wärme? Keine Lust!“

Hier trifft der Bremer Kugelblitz Ailton zum zwischenzeitlichen 4:0 für die Werder-Traditionself ins Uphuser Tor.. © Staden, Frank von

Und wieder ein Tor: Hier hat Kevin Schindler getroffen. © Staden, Frank von

Lust versprühten dagegen alle anderen Bremer Idole und zauberten damit viel Werder-Nostalgie in ein Event, das der TBU wirklich perfekt organisiert hatte. Orga-Chef Emrah Tavan: „Ich denke, hier ist heute jeder voll auf seine Kosten gekommen!“ Und etwas leiser, quasi in einem Nebensatz, erklärte er dann: „Mal sehen, vielleicht holen wir ja schon bald die Bayern All-Stars nach Uphusen. Den Kontakt zu Giovane Élber habe ich schon aufgenommen.“

Zwei, die sich verstehen: Emrah Tavan, Orga-Chef des Events in Uphusen, und Ex-Nationalspieler Torsten Frings. © Staden, Frank von

Erfüllte auf dem Uphuser Sportgelände am Arenkamp so viele Autogramm-Wünsche, wie es ihm möglich war: Werders einstiger Spieler und Coach Alexander Nouri. © Staden, Frank von

Den zahlreichen Zuschauern reichten aber erst einmal voll und ganz ihre ehemaligen Lieblinge. Zumal diese mit Toren, Tricks und Spielwitz wahrlich nicht geizten. Vor allem „Kugelblitz“ Ailton und der „paraguayische Löwe“ Nelson Valdez verzückten die Massen mit jeweils drei erzielten Buden. Kevin Schindler, Björn Schierenbeck, Alexander Nouri sowie Sebastian Hartung mit einem sehenswerten Heber aus 35 Metern als Schlusspunkt und quasi Sahnehäubchen markierten die weiteren Werder-Treffer. Das Ehrentor blieb schließlich 1. Herrenspieler Jonathan Bondombe-Simba vorbehalten, der zum zwischenzeitlichen 1:5 traf.

Immer noch top in Form: Der „Löwe“ Nelson Valdez. © Staden, Frank von