„Werden uns vor dem Hamburger SV nicht verstecken“

Von: Frank von Staden

Bestreitet am Sonntag mit dem HSV das erste Freundschaftsspiel in Verden: Hamburgs Coach Tim Walter. © imago

Was für ein Highlight gleich zum Start der Saisonvorbereitung für den Fußball-Landesligisten FC Verden 04, der am Sonntag auf dem Hubertushain den Traditionsklub Hamburger SV zu Gast hat. Co-Trainer Andreas Dressler, der den urlaubenden Chef-Coach Frank Neubarth (Lanzarote) an der Linie vertreten wird, verspricht im Vorfeld: „Wir haben in der abgelaufenen Saison 102 Tore erzielt. Wir wissen also, wo wir unsere Stärken haben und werden uns mit Sicherheit nicht verstecken!“

Verden – Dass die Hanseaten in der Reiterstadt zu diesem Zeitpunkt gastieren, kam eher aus heiterem Himmel zustande. Klärt da Verdens sportlicher Leiter Nico Brunken auf: „Der Kontakt zum HSV besteht schon seit vielen Jahren, da eine Tochterfirma unseres Hauptsponsors Matthäi den ,Hamburger Weg’ unterstützt, der wiederum eng mit dem HSV verknüpft ist. So wurde bereits damals ein Freundschaftsspiel in Verden vereinbart, doch dann kam immer etwas dazwischen wie Relegation und eben auch Corona. Als dann der Anruf aus Hamburg kam, dass es in diesem Jahr und nur zu diesem Termin klappen könnte, haben wir uns natürlich gefreut. Wir mussten aber stark improvisieren, da unser Stadion bereits für das Spiel Werder Bremen gegen Drochtersen/Assel, das ja nur wenige Tage später steigt, gebucht war. Ergo blieb nur der Hubertushain übrig, auf dem maximal 1300 Zuschauer vernünftig Platz finden. Wir hätten ein Vielfaches an Karten verkaufen können, denn der HSV zieht gewaltig in dieser Region. Wir mussten den Kartenverkauf bereits nach nicht einmal zwei Stunden abbrechen, waren schon da ausverkauft!“

Deshalb nimmt Brunken auch gleich all denen den Wind aus den Segeln, die eventuell eine Karte noch an der Tageskasse erhaschen wollen: „Da geht gar nichts mehr.“ Denen, die ein Ticket ergattern konnten und die Begegnung im Sitzen verfolgen wollen, rät der sportliche Leiter zu einem frühen Erscheinen, denn Tribünenplätze auf dem Hubertushain sind bekanntlich sehr begrenzt. Auch die Parkplätze direkt an der Sportstätte sind eher spärlich gesät, zumal der Lüneburger Weg abgesperrt wird. Die Parkmöglichkeiten am Kreishaus scheinen da noch die beste Alternative für diejenigen zu sein, die nicht schon weit vor dem Anpfiff am Sonntag (15 Uhr) anreisen wollen.

Während der Zweitligist erst am Freitag offiziellen Trainingsauftakt hatte, begannen die Verdener aufgrund dieser Partie bereits am Montag mit der Saisonvorbereitung. Dressler: „Wir wurden von diesem kurzfristigen Termin überrascht, wollten aber natürlich nicht völlig unvorbereitet sein. Doch auch die Hamburger werden schon gut im Saft stehen, absolvierten sie doch in der Woche bereits ihre Leistungstests.“ Welche Spieler die Gäste mit an die Aller bringen werden, wissen Dressler als auch Brunken nicht. Grinst der sportliche Leiter augenzwinkernd: „Das ist natürlich schlecht für uns, weil wir uns so auf den Gegner nicht einstellen und unsere Taktik nach ihm nicht ausrichten können.“ Dressler bleibt da ernst: „Wir haben schon einen genauen Plan, wie es gehen soll. Letztlich aber ist es wichtig, dass am Ende alle Zuschauer zufrieden die Heimfahrt antreten können. Dafür müssen wir genau so viel beitragen wie der Hamburger SV, von dem unsere Spieler sicherlich einiges lernen können.“

Dressler kann dabei auf 22 Spieler zurückgreifen, wird dem ein oder anderen Nachwuchsakteur sowie auch lang gedienten Routiniers wie Kato Tavan oder auch Philipp Breves, der die Anfangs-Elf als Kapitän auf den Rasen führen soll, Spielminuten geben. „Geplant ist, dass alle Spieler zum Einsatz kommen“, so der Co-Trainer, der nur auf die noch urlaubenden Robert Posilek und Thomas Celik verzichten muss.

Die zahlreichen HSV-Fans indes wären sicherlich extrem dankbar, wenn Coach Tim Walter Top-Spieler wie Stürmer Robert Glatzel, Keeper Daniel Heuer Fernandes oder auch Rückkehrer sowie Seeler-Schwiegersohn Levin Öztunali zum Einsatz bringen würde. Und wie sich Neuzugang Immanuel Pherai (vorher Eintracht Braunschweig), der den ausgestiegenen Sonny Kittel auf der Zehn ersetzen könnte, einfügen kann, dürfte ebenfalls von großem Interesse sein.