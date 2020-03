„Werden jetzt nicht alle weghauen“

Oyten - Von Ulf Von Der Eltz. Was war das für eine quälend lange Zeit: Bis zum zehnten Spieltag musste der TV Oyten warten, um den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga feiern zu dürfen. Am 13. Oktober vergangenen Jahres gelang ein 4:2 beim 1. FC Rot-Weiß Achim. Zuvor hatte das Schlusslicht gerade einmal drei mickrige Pünktchen geholt. „Es hat doch keiner mehr einen Pfifferling auf uns gesetzt. Wir galten als abgestiegen“, erinnert sich Axel Sammrey an die schweren Wochen.

Dieses 4:2, dem zwei weitere Dreier sowie ein Remis folgen sollten, sieht der Trainer der Blau-Roten im Rückblick als Wendepunkt an. Und wer in diesen Tagen auf die Tabelle schaut, mag gar nicht glauben, dass die Mannschaft einen so desaströsen Saisonstart wegstecken musste: Da steht der TVO mit 22 Punkten auf dem achten Rang, liegt fünf Zähler vorm Relegationsplatz und deren sechs vorm ersten Abstiegsplatz. Mit zwei 2:1-Erfolgen gelang ein perfekter Wiederbeginn nach der Winterpause.

Nun ist Sammrey mit seinen 63 Jahren erfahren genug, um nicht das Träumen anzufangen: „Es bleibt beim Ziel Klassenerhalt. Wir wollen so schnell wie möglich die nötigen Zähler holen, damit wir in den letzten Saisonspielen nicht unter Druck geraten.“ Diese Bescheidenheit ist jedoch keine Zier, denn Sammrey weiß zu genau: „Wir werden jetzt nicht Hurra schreien und alle weghauen. Wenn man sieht, dass wir meistens nur 2:1 gewinnen, hätte fast jedes Match auch verloren gehen können. Die Jungs wissen auch, dass sie weiterhin immer 90 Minuten Gas geben müssen. Sonst kann der Lauf schnell wieder vorbei sein.“

Als wichtigsten Grund sieht der Verdener die gute Vorbereitung auf die zweite Saisonphase, nachdem sie im Sommer katastrophal gewesen war. Der Plan, die jungen Akteure in die Mannschaft einzubauen, nahm rund zwei Monate in Anspruch – erst dann bekamen die Oytener die Kurve. Sammrey möchte es nicht als Wunder bezeichnen: „Ich hatte immer gesagt, dass wir geduldig bleiben müssen. Mit dieser langen Phase konnte aber auch ich nicht rechnen.“

Und der Weg war mit Rückschlägen gepflastert, „weil die Jungs so nach und nach begriffen haben, dass sie bei den Erwachsenen sind und sich halt auch wehren müssen“, wie der Übungsleiter diese Lernphase beschreibt. Dass sie jetzt alle auf dem geforderten körperlichen Level sind, hebt natürlich die Stimmung im Team, „ich hoffe, dass es so weitergeht.“ Die Talente wie Keeper Fabian Meyer, Lennart Brand, Dorian Mothes, Firat Karaca, Thomas Baumann, Tom-Luca Hügen oder Patrik Kuhna, dem Sammrey einen Riesensprung attestiert, üben Druck auf die Etablierten aus und gewinnen immer mehr Einsatzzeiten. „Das ging aber nur, weil wir eine gute Basis mit den erfahrenen Leuten wie Ole Persson, Dennis Wiedekamp, Christian Rathjen und Simon Seekamp haben. Sie führen die Jungs und erleichtern ihnen so diese Entwicklung“, meint der Coach.

Viele Veränderungen hat Sammrey dabei nicht vorgenommen, profitiert davon, dass die Mannschaft sowohl mit Dreier- als auch mit Viererkette spielen kann, „je nach dem, wer mir zur Verfügung steht.“ In den beiden Partien nach der Winterpause verteidigten die Oytener zu viert.

Auch im Angriff zeigt sich das Team flexibel, wenn der 63-Jährige auch gerne mit zwei Stürmern den Erfolg suchen will. Da gelten Anton Strodthoff und Firat Karaca als Wunsch-Paar, allerdings gelang Vojtech Nepras ebenfalls ein Sprung nach vorn – er wurde im Montag-Training von einem Bänderriss gestoppt und fehlt einige Wochen. Beim 2:1 über Heeslingen II glänzte zuletzt Thomas Baumann als Siegtorschütze. Lediglich Daniel Aritim kommt nicht so richtig in Schwung.

Kein Wunder, dass es Sammrey in seinem fünften TVO-Jahr riesig Spaß macht. Die Entwicklung soll aber noch nicht am Ende sein: „Wir hatten vor der Runde gesagt, dass wir uns zwei Jahre dafür nehmen.“ Und die Konkurrenz darf schon einmal aufhorchen und gewarnt sein: „Ab nächsten Sommer wollen wir eine bessere Saison spielen.“