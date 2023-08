Oytens Coach Kohls: „Werden alle Hände voll zu tun bekommen“

Von: Frank von Staden

Erwartet ein schweres Stück Arbeit: Sebastian Kohls. © Privat

Zweiter Spieltag in der Handball-Oberliga der Frauen, an dem die Reserve des TV Oyten am Sonnabend (15 Uhr) Heimrecht genießt und den Wilhelmshavener HV zu Gast hat.

Oyten – Während die Oytenerinnen zum Start ein ordentliches 25:25 in Hollenstedt erzielen konnten, kassierten die Küstenstädterinnen eine herbe Abreibung (22:37) in Stade. Oytens Coach Sebastian Kohls aber weiß dieses Ergebnis schon richtig zu deuten, sagt: „Das ist sicherlich kein Gratmesser. Der VfL Stade ist die Übertruppe in dieser Liga. Ich erwarte deshalb einen Gegner, der extrem motiviert bei uns auftauchen wird. Abschlussplatz vier in der vergangenen Saison beweist, dass wir mit Sicherheit alle Hände voll zu tun bekommen werden.“

Der TVO-Übungsleiter will sich aber gar nicht so sehr mit dem Gegner beschäftigen. „Wichtig ist, dass wir unsere PS auf die Straße bekommen und vor allem unsere Fehlerquote minimieren“, so Kohls, der am Sonnabend gegenüber dem ersten Spieltag nur auf Andrea Wiegandt verzichten muss, die aus privaten Gründen fehlen wird.