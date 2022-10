Wer nicht bestraft, wird bestraft!

Von: Frank von Staden

Riesenchance für Jona Oesterling, der hier aber erneut an TVO-Keeper Christian Rathjen scheitert. © von Staden

Das dürfte brauchen, bis Fischerhudes Bezirksliga-Fußballer die Schlappe im Derby gegen den TV Oyten verdaut haben. Denn nach einer bärenstarken ersten Hälfte hatten die Wümme-Kicker in der zweiten ihr Pulver völlig verschossen und verloren mit 1:3 (1:1).

Fischerhude/Oyten – Zwei grundverschiedene Halbzeiten gab es am Sonntag im Nachbarschaftsderby der Bezirksliga zwischen dem TSV Fischerhude-Quelkhorn und dem TV Oyten zu sehen. So dominierten die Hausherren die erste Halbzeit in dieser Partie nach Belieben, bekamen die Oytener kaum ein Bein an die Erde und konntennoch froh sein, ein 1:1 nach Toren von Arouna Ahizi (6.) und Jona Oesterling (15.) mit in die Pause nehmen zu dürfen. In diesem Abschnitt vergaßen die Grün-Weißen, die ansonsten alles richtig gemacht hatten, Oytener Nachlässigkeiten zu bestrafen. Einzig Keeper Christian Rathjen hatten es die Gäste zu verdanken, dass die Fischerhuder nicht eine deutliche Führung in die Kabine mitnehmen durften.

Und dann schlug die alte Fußball-Weisheit eiskalt zu: Wer nicht bestraft, wird bestraft! Denn in Abschnitt zwei spielten die Blau-Roten wie verwandelt auf, hatte der TSV sein Pulver völlig verschossen und konnte in keinster Form mehr die zuvor gezeigte Lauf- und Kampfbereitschaft sowie auch Spielfreude abrufen. „Das stimmt. Wir haben in der Pause schon an einigen Schrauben drehen müssen, um wieder in die Spur zu kommen. Das war bis dahin wirklich nichts, was wir abgerufen hatten. Im ersten Abschnitt hat uns Christian Rathjen am Leben gehalten, im zweiten haben wir es viel besser gemacht und das Ding am Ende verdient nach Hause gefahren“, konstatierte da später Oytens Coach Jan Fitschen, der schon etwas durchatmete, nachdem sich seine Jungs am eigenen Schopf noch aus dem Sumpf gezogen hatten. Völlig konsterniert gab sich indes sein Pendant Matthias Warnke nach dem Abpfiff. Der rang förmlich nach Worten, sagte dann auch nur: „Ich brauche heute eigentlich nur zwei Worte: Brutal enttäuschend!“

Fischerhudes Henning Wiechmann versucht sich in dieser Szene mit Vehemenz und mit dem Kopf gegen Oytens Marius Winkelmann zu behaupten. © von Staden

Verständlich der Frust des Übungsleiters, der in der Kabine nach den ersten 45 Minuten nur den Chancenwucher zu bemängeln hatte. Vor allem der wendige Jona Oesterling überlief nach geschickten Chipbällen von Jan Schröder gleich fünfmal vielversprechend die TVO-Dreierkette, konnte aber das Leder nur einmal an Rathjen vorbei ins Netz legen. Ansonsten bekam der Keeper immer noch einen Fuß oder die Finger ans Leder. Effektiver waren da letztlich die Gäste. Eine Möglichkeit, ein Tor. Und das fiel bereits nach wenigen Minuten, als Rathjen einen Konter einleitete und Ahizi eiskalt verwandelte.

Nach der Pause dann ein völlig anderes Bild. Durch die Hereinnahme von Moritz Krimmer und Cilian Cordes wirkten die Gäste urplötzlich wacher und riefen vor allem jetzt die Tugenden ab, die zuvor noch die Fischerhuder ausgezeichnet hatten. Und so fielen die Hausherren immer mehr ab, der TVO war nun Herr auf fremden Terrain und verbuchte nun selbst eine Vielzahl an Chancen. Während Simon Seekamp und Marius Winkelmann nur die Latte trafen, machten es Tom Witte (47.) per Kopf und Henrik Seeger im Nachfassen ((74.) besser – 1:3.