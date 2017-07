Ruder DM: Verdener holt Silber mit dem Achter

Verden - Was für ein starker Auftritt der Aktiven des Verdener Rudervereins (VRV) bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in München: Während Charlotte Hoffmann im Doppelvierer bei den Juniorinnen der Altersklasse U17 die Bronzemedaille gewann, verpasste der 15-jährige Merlin Wenner nur denkbar knapp den ganz großen Wurf. Im Achter der U17 belegte er hinter den Hamburgern Platz zwei.

Kein Wunder, dass Uli Wiebe im Anschluss mehr als zufrieden war. Der Trainer und Förderer des VRV sprach im Anschluss sogar von den erfolgreichsten Deutschen Meisterschaften des Verdener Rudervereins seit 20 Jahren.

Hinter Hamburg ins Ziel geflogen

Merlin Wenner startete für Niedersachsen in der Königsdisziplin – dem Achter. Nachdem die Vorbereitungen auf die DM Anfang April begonnen hatten, hinterließ der Verdener an der Seite seiner Kollegen auf vorherigen Regatten einen guten Eindruck. Daher mussten die Niedersachsen auch im Vorfeld mit zu den Favoriten gezählt werden. Das wurde dann auch im Vorlauf schnell deutlich. Dieser wurde ohne Anstrengung gewonnen und sich somit direkt für das Finale qualifiziert. In diesem brauste ein recht starker Seitenwind auf, sodass vor allem auf die Technik und die Frequenz geachtet werden musste. Das gelang in eindrucksvoller Manier, denn der Achter „flog“ mit einer Endzeit von 4:21 Minuten förmlich durch das Ziel und sicherte sich damit die Silbermedaille hinter dem Mitfavoriten aus Hamburg. Für Merlin Wenner eine Bestätigung seiner guten Leistungen, zumal der 15-Jährige seinem Olympiatraum damit einen großen Schritt näher gekommen ist.

War zu Saisonbeginn noch gar nicht klar, ob Niedersachsen bei den Juniorinnen der Altersklasse U17 einen Doppelvierer stellen würde, gab es nach den Titelkämpfen und der Bronzemedaille nur strahlende Gesichter. Das galt insbesondere für die Verdenerin Charlotte Hoffmann. „Ich hatte nach meiner Verletzung schon gar nicht mehr daran geglaubt, dass ich noch einen Platz im Team bekomme. Daher bin ich natürlich sehr zufrieden mit dem, was ich erreicht habe“, gab Hoffmann zu verstehen. In München wurde die Verdenerin auf Empfehlung vom Landestrainer auf den Schlagplatz gesetzt. Im Vorlauf ließ der Doppelvierer nichts anbrennen und fuhr direkt ins Halbfinale. Auch dieses entschied Hoffmann an der Seite ihrer Teamkolleginnen für sich und sicherte sich damit eine Favoritenbahn im Finale. In diesem erwischten die Niedersachsen einen guten Start und konnten ihre dritte Position nicht nur ausbauen, sondern starteten nach 100 Metern auch noch einen Angriff auf die Zweitplatzierten. Allerdings war die verbliebene Strecke letztlich zu kurz, um sich für den Spurt noch mit Silber zu belohnen.

Duo kommt nicht über Halbfinale hinaus

Gleich drei Verdener waren in der U19 vertreten. Hatte André Hoffmann ursprünglich geplant, sich im Einer zu beweisen, entschied er sich doch für eine Renngemeinschaft mit dem Hamburger Wiktor Pawel Ergrowski und ging im Doppelzweier an den Start. Hatte sich das Duo direkt für das Halbfinale qualifiziert, lief es danach nicht mehr so glatt und beide mussten sich mit dem elften Platz zufriedengeben.

Jonas Wiebe und Jakob Zgonc wagten den Sprung ins kalte Wasser und fuhren im Riemen Zweier ohne Steuermann der Leichtgewichte. Im Vorlauf belegten sie den dritten Platz und mussten sich damit im Hoffnungslauf beweisen. In diesem verpassten sie um vier Sekunden den Einzug ins Finale und belegten am Ende in der Gesamtwertung Platz acht.

kc