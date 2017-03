Wenn die Mütter mit den Töchtern

Baden - Volleyball beim TV Baden – da stehen die Drittliga-Herren mit ihren Ambitionen auf den Sprung in die 2. Liga eindeutig im Fokus. Aber auch eine Damenmannschaft nimmt seit dieser Saison am Spielbetrieb teil. In der Bezirksklasse hat sie gerade den Siebten TSV Fischerhude-Quelkhorn III mit 3:1 besiegt und könnte ihren achten Platz in der Zehnerstaffel theoretisch noch verbessern. Abrutschen kann sie indes nicht mehr. Was dieses Team jedoch zu einem ganz besonderen in der Szene macht: Es ist eine reine Familienangelegenheit der Deckers und der Jankes.

Claudia Decker hob die Truppe im vergangenen Herbst aus der Taufe. Tochter India (15) hatte mit ihrer U16 schon erfolgreich in der U18-Liga gespielt. „Ich wollte die Mannschaft weiter fördern und habe sie einfach in der untersten Damenliga angemeldet. Damit sie dort ihre erste Saison besser bestehen kann, unterstütze ich sie nicht nur von außen, sondern auch auf dem Feld“, erläutert die 48-jährige Mutter.

Sie selbst spielt Volleyball bereits seit ihrem 16. Lebensjahr. Und 1996 begann sie als Trainerin von Jugendmannschaften. Die drei Kinder sind dabei quasi in der Sporthalle aufgewachsen: „India ist mal im Ballwagen eingeschlafen, da war sie noch kein Jahr alt.“ Das Talent für diese attraktive Sportart wurde der Tochter praktisch in die Wiege – besser gesagt in den Ballwagen – gelegt. Fast logisch nebenbei, dass auch die Decker-Söhne im Verein trainieren: Alexander bei der 1. Herren, der erst zehnjährige Bennet bei der Jugend.

Zurück zur Damenmannschaft. Fester Bestandteil sind die Janke-Schwestern: Vivien und Eileen (beide 22) sowie Emily. Die 15-Jährige hatte bereits in der U16 gepritscht und geschmettert. Als sicher war, dass ein Damenteam an den Start gehen würde, fing Emily das „Baggern“ in der Familie an: „Zuerst hat mir Eileen zugesagt.“ Als sich dann aber gleich zu Saisonbeginn die Stellerin verabschiedete und die kurzzeitig als Ersatz fungierende Kristin Gießel nach Australien ging, erhöhte sich die Personalnot. Was lag da näher als wiederum die eigene Familie? „Ich habe dann halt Vivien gebeten, auch bei uns mitzumachen. Schließlich hatte sie zusammen mit Eileen vor ein paar Jahren in einer Jugendmannschaft gespielt, die sich später aber leider auflöste“, so Emily.

Die drei Töchter gemeinsam auf dem Feld – da schaute Nina Janke ein paar Mal beim Training vorbei. Und von Mutter zu Mutter kam Claudia Decker auf die Idee, ihre „Kollegin“ gleich zum Punktspiel zu überreden. „Bis Anfang der 1990er-Jahre stand ich beim BTS Neustadt in der Volleyball-Mannschaft. Dann haben wir eine Familie gegründet, mit der ich natürlich viel in der Freizeit gespielt habe“, schildert die 44-jährige Nina Janke. Damit war die Zwei-Familien-Bande beim TV Baden perfekt.

Ob es da auch mal zu Zank auf dem Feld kommt – wenn die Mütter mit den Töchtern spielen? Claudia Decker klärt auf: „Nein, zum Glück nicht! Wir tauschen uns zu Hause ganz viel über die Partien aus und besprechen die Sachen gemeinsam.“ Darüber hinaus unterstützt India ihre Mama im Jugendbereich und wird auch in Zukunft eine Nachwuchsmannschaft coachen. „Das ist eine Aufgabe, auf die sie sich sorgfältig vorbereitet hat und die ihr eine Menge Freude bereitet“, lobt Claudia Decker den Spross

Zweimal Decker und viermal Janke – ein ganz besondere Damenteam eben beim TV Baden. Da wundert es nicht, dass sich die männlichen Mitglieder auch der Familie Janke dem Volleyball verschreiben: Maik (13) trainiert bei der Jugend mit. Bruder Kevin schlägt ein bisschen aus der Art. Nachdem er vor längerem gepritscht, gebaggert und geschmettert hat, jagt er jetzt beim TB Uphusen dem Fußball hinterher.

Wenn Volleyball über allem steht in ihren Familien – was machen da die Väter Decker und Janke? Die Antwort ist beileibe keine Sensation: Sie spielen Mixedvolleyball! J vde