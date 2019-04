1:1 – für FC zu wenig

Verden – Der nächste Rückschlag: Fußball-Landesligist FC Verden 04 verpasste gestern den ersehnten Sieg und musste sich im Kellerduell mit einem 1:1 (1:1) beim TV Meckelfeld begnügen. „Insgesamt enttäuschend. Es war zwar kein gutes Spiel, aber wir hatten mehr vom Geschehen. Letztlich agierten wir aber nicht zwingend genug“, haderte Coach Sascha Lindhorst mit dem Schicksal. So ein Duell gegen den direkten Kontrahenten müsse man einfach gewinnen. Zu allem Überfluss verloren die Allerstädter auch noch zwei Akteure: Verteidiger Bjarne Geils schied nach einem Schlag aufs Knie aus (36.), Offensiv-Mann Patrick Zimmermann blieb mit Verdacht aus Nasenbeinbruch in der Halbzeit draußen.

Während Meckelfeld nur auf Konter lauerte, versuchten sich die Gäste im vernünftigen Aufbau. Eine der wenigen ansehnlichen Aktionen führte auch zum 1:0, als Jonas Austermann nach Balleroberung rechts durchstartete, die Flanke köpfte Mittelstürmer Nick Zander in die Maschen (51.). Doch nur drei Minuten später war alles wieder zunichtegemacht: Steen Burford unterschätze eine Flanke, Mirco Temp musste in den Zweikampf und verursachte einen Strafstoß. „Aus meiner Sicht war das Foul außerhalb. Aber so eine Aktion darf natürlich nicht passieren“, meinte Lindhorst. Meckelfelds Marius Wilms scherte das wenig, er verwandelte zum 1:1.

In Hälfte zwei besaßen die Reiterstädter zwei Möglichkeiten durch Amer Özer, dessen Volleyschuss daneben ging, und Thomas Celik, der diesmal auf der rechten Seite agierte. Seinen Schuss parierte TV-Keeper Dennis Bock stark. Mehr Gefahr konnten die Verdener nicht entfachen. Lindhorst: „Wir sind einfach nicht zwingend über die Außen durchgekommen.“ Und der FC-Coach reklamierte im zweiten Durchgang bei einem Trikotzupfer gegen Amer Özer einen Strafstoß, bekam ihn aber nicht: „Der Schiri sagte, dass es nicht doll genug war. Zum Straucheln hatte es jedoch allemal ausgereicht.“ So blieb es beim unbefriedigenden Remis, das die Blau-Weißen noch mehr in die Bredouille bringt.

vde