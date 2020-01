Wellmann und Güthermann zum TB Uphusen

Uphusen – Die nächsten beiden Neuzugänge für Fußball-Oberligist TB Uphusen. Wie Florian Warmer, sportlicher Leiter des Turnerbundes, gestern bekannt gab, haben Mathis Wellmann vom Regionalligisten BSV Rehden und Pedro Güthermann Trainer Achim Hollerieth ihre Zusage gegeben.

„Beide sind noch sehr jung und passen somit sehr gut in unser Anforderungsprofil. In den bisherigen Trainingseinheiten haben sie ihre Qualitäten bereits unter Beweis gestellt, sodass ich davon überzeugt bin, dass sie für uns im Projekt Klassenerhalt eine gute Rolle spielen können“, hegt Warmer einige Erwartungen an die beiden Youngster.

Der 20-jährige Mittelfeldspieler Wellmann, dessen Zusage zunächst bis Saisonende gilt, hat in Rehden nicht nur die Jugendabteilung durchlaufen, sondern auch den Sprung in den Kader des Regionalligisten geschafft. „Bei uns kann er Spielpraxis sammeln. Es ist aber auch gut möglich, dass er noch eine weitere Saison bleibt“, so Warmer.

Der 23-jährige Güthermann hat zuletzt eine längere Pause eingelegt. Seine letzte Station war in der Saison 2016/17 beim 1. FC Schweinfurt 05 in der Regionalliga Bayern. Der Achimer ist für die Position im linken Mittelfeld vorgesehen und kann daher die Rolle von Rilind Neziri, der den TBU bekanntlich in Richtung Rehden verlassen hat, übernehmen. In der Jugend spielte Güthermann für den FC Verden 04, ehe sein Talent dem SV Werder Bremen auffiel. Beim Nachwuchs des Bundesligisten spielte der Achimer nicht nur in der U17 und U19, sondern auch eine Saison für die Bremer Reserve.