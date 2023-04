Badens Ben Weidemann erst im Finale gestoppt

Von: Kai Caspers

Sorgten bei den Niedersachsenmeisterschaften für einen dreifachen Triumph des SC Achim-Baden in der U13, von links: Paula Logoftua, Mira Ünlü und Maya Kossens. © Knobloch

Der SC Achim-Baden erwies sich nicht nur als guter Ausrichter, sondern hatte auch in sportlicher Hinsicht bei den Jugend-Einzelmeisterschaften des Squashverbandes Niedersachsen einiges zu bieten. Gleich sieben Medaillen gingen auf das Konto der Gastgeber.

Achim – „Nach der langen Pause waren wir froh, dass es endlich mal wieder ein Jugendturnier gegeben hat. Alles ist super gelaufen. Denn wir haben nicht nur gute, sondern vor allen Dingen sehr faire Spiele gesehen“, freute sich Achim-Badens Jugendwart und Trainer Steffen Rohde über die besondere Atmosphäre im Verlauf des gesamten Tages. „Ich denke, dass wir durch dieses Turnier noch einmal enger als Team zusammengewachsen sind“, verwies Rohde insbesondere auf die große gegenseitige Unterstützung während der jeweiligen Spiele. Bevor die ersten Bälle gespielt wurden, hatten die Cheertastics die Titelkämpfe mit einem tollen Auftritt eingeleitet.

Badener Dreifachtriumph bei den Mädchen der Altersklasse U13

Das größte Teilnehmerfeld gab es bei den Jungen der Altersklasse U11/13. Dabei behauptete sich Ben Weidemann in einem spannenden Spiel im internen Badener Halbfinale gegen Paul Schiffczyk. Doch im Finale musste er sich Pit Matzeschke geschlagen geben. Paul Schiffczyk sicherte sich Platz drei durch ein 3:1 gegen Til Matzeschke. Ebenfalls Dritter wurde Jannick Meyerholz in der U15. Aber auch die Mädchen hatten allen Grund zur Freude. Denn in der Altersklasse U13 gab es einen Dreifachtriumph für die Gastgeber. Den Titel sicherte sich Paula Logoftua. Sie verwies Mira Ünlü und Maya Kossens auf die nachfolgenden Plätze. Bei den Mädchen ging der Titel an Elif Agarer. „Wir sind froh, dass wir das Turnier ausrichten konnten“, dankte Rohde zum Abschluss den Sponsoren. kc