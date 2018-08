Es weht erstmals Bundesliga-Luft durch die Lahofhalle

Einen Vorgeschmack auf die anstehende Zweitliga-Saison erhalten am Mittwochabend ab 19 Uhr (Eintritt: 2 Euro) alle Volleyball-Fans in der Badener Lahofhalle. Dort stellt sich erstmals offiziell die runderneuerte 1. Herren des TV Baden vor. Und zwar in einem Duell zweier Aufsteiger. So erwarten die Badener Erstliga-Neuling TSV Giesen Grizzlys. „Das wird ein echter Leckerbissen werden. Mindestens zwei Stunden Spielzeit sind garantiert“, versichert Badens Manager Peter-Michael Sagajewski, der ein volle Halle erwartet. Präsentiert wird den Fans sowie einiger Prominenz aus Stadt und Land in diesem Rahmen auch das neue Spielfeld, die neuen Banden, Anzeigetafel und, und, und. Der TV Baden will seine Bundesligatauglichkeit unter Beweis stellen – und das vor allem sportlich. - vst/Foto: tvb