Wehrkamp: „Hätte mich gerne mit einem Sieg verabschiedet“

Von: Björn Lakemann

Nichts wurde es mit einem Sieg zum Abschied: Daverdens Kreisläufer Niklas Wehrkamp zieht es zum Studium in die bayrische Landeshauptstadt nach München. © Lakemann

Handball-Verbandsligist TSV Daverden muss im Kampf um den Klassenerhalt ab sofort auf Niklas Wehrkamp verzichten. Den 23-Jährigen zieht es studienbedingt nach München.

Daverden – Der TSV Daverden steckt ganz tief im Tabellenkeller der Handball-Verbandsliga. Zuletzt setzte es für das Team von Interimstrainer Henning Meyer eine bittere 26:27-Niederlage gegen die HSG Seevetal/Ashausen. Niklas Wehrkamp hätte sich gerne ein anderes Ergebnis gewünscht. Denn für den 23-Jährigen war es vorerst die letzte Partie für die Grün-Weißen. Ab Mitte März zieht es den Kreisläufer nach München, wo er sein Masterstudium Bauingenieurwesen an der dortigen Hochschule beginnt.

„Natürlich hätte ich mich gerne mit einem Sieg von den Jungs verabschiedet. Aber ich bin guter Dinge, dass meine Mannschaft den Klassenerhalt in den verbleibenden elf Partien noch schaffen kann“, versprüht Niklas Wehrkamp Optimismus. Warum es beim Tabellensechsten der Vorsaison mit nur vier Siegen aus 17 Spielen zuletzt alles andere als rund lief – dafür hat der Kreisläufer auch keine richtige Erklärung. „In vielen Spielen waren wir sicher nicht unterlegen. Aber wir haben sie dann doch noch aus der Hand gegeben. Wichtig ist, dass alle die Ruhe bewahren und von Spiel zu Spiel denken“, sind für den Cluvenhagener mit Glaube und Willen Berge zu versetzen. Bezüglich seiner Position am Kreis sieht Wehrkamp keine Probleme auf die Daverdener zukommen. Denn mit Theo Gätjen und Boyke Wilkens sind die Grün-Weißen dort gut aufgestellt.

Kreisläufer vom Klassenerhalt fest überzeugt

Auch wenn der 23-Jährige bis dato nur wenige Trainingseinheiten unter Henning Meyer absolviert hat, bescheinigt er dem Interimstrainer einen gewissen Umschwung. „Henning kennt den Verein in- und auswendig und gibt dem Team den gewissen Impuls, der uns hoffentlich weiterbringt. Er ist daher der richtige Mann für die schwierige Phase“, hält Niklas Wehrkamp große Stücke auf Meyer und noch vieles im Bereich des Möglichen. Auch wenn sie die Anzahl der direkten Absteiger auf drei sowie einen Relegationsplatz drastisch erhöht hat.

Weitaus erfreulichere Zeiten waren indes die Erfahrungen, die Wehrkamp bei den A-Junioren des TV Oyten in der Bundesliga gesammelt hat. Besonders die Partie bei den Füchsen in Berlin ist ihm dabei nachhaltig in Erinnerung geblieben. „Wir haben zwar eine deutliche Niederlage kassiert, aber die Fahrt in die Bundeshauptstadt war definitiv etwas Besonderes.“

Pass bleibt zunächst in Daverden

Dem Handball will Wehrkamp natürlich treu bleiben und sich zu gegebener Zeit ein Team in München suchen. Doch zunächst steht für den 23-Jährigen das Ankommen am neuen Studienstandort im Vordergrund. Bevor es am Freitag in die bayrische Landeshauptstadt geht, hat sich Niklas Wehrkamp im Training am Dienstag von seiner Mannschaft mit einer Kiste Bier gebührend verabschiedet. Nur allzu gerne hätte er den Kasten anlässlich des 30. Tores in seinem letzten Spiel gegen Seevetal/Ashausen getan. Denn das hätte mutmaßlich zum dringend benötigten Heimsieg gereicht. Aber es muss für Niklas Wehrkamp ja kein Abschied für immer sein. Daher lässt der 23-Jährigen seinen Pass auch noch in Daverden.