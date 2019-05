Wedig und Nolte schon in starker Frühform

+ Wiederholungstäter: Klaus-Dieter Nolte triumphierte zum sechsten Mal in Folge in Sarstedt.

Verden – Bei Werfertagen in Ganderkesee und Sarstedt zeigten sich U18-Werferin Inga Wedig und M55-Werfer Klaus-Dieter Nolte (beide Verden) in starker Frühform. In Ganderkesee verbesserte sich Wedig mit der neu erlernten Drehstoßtechnik mit der 3 kg Kugel um 51 Zentimeter auf den neuen Kreisrekord von 12,41 Metern und kam auch im Speerwurf mit 31,33 Metern auf eine neue persönliche Bestleistung. Der Kreisrekord mit diesem Gerät steht seit 1977 auf 45,82 Metern, aufgestellt von Brigitte Graune aus Emtinghausen, die später im Trikot des SV Bayer 04 Leverkusen auf über 64 Meter kam.