Was wäre das für eine Fischerhuder Hochzeitsfeier

Von: Frank von Staden

Ohne ihren Leader Dennis Klee, der an diesem Tag heiratet, müssen Jan Schröder & Co. am Sonnabend zum Spiel der Spiele nach Heeslingen reisen. © von Staden

Es geht um Alles oder Nichts, die Konstellation am letzten Spieltag der Bezirksliga-Saison heißt für den TSV Fischerhude-Quelkhorn am Sonnabend im Auswärtsspiel beim favorisierten Heeslinger SC: Barfuß oder Lackschuh! Denn nur mit einem Sieg bei der Oberliga-Reserve könnten die Wümme-Kicker den Klassenerhalt definitiv perfekt machen. Schon bei einem Remis müssten die Grün-Weißen auf die Ergebnisse schauen, die da die Konkurrenz aus Visselhövede, Ritterhude und Pennigbüttel eingefahren hat.

Fischerhude – Und gerade jetzt fehlt in Dennis Klee einer der Leader im Team. Denn der Mittelfeldspieler heiratet am Sonnabend – und hat die gesamte Mannschaft zur großen Hochzeitsfeier eingeladen. „Natürlich wäre das ein Traum, wenn wir dann den Klassenerhalt als Geschenk mitbringen würden. Dass das eine ungemein schwere Aufgabe wird, wissen wir alle. Doch wir wollen diese drei Punkte mit aller Macht, werden dafür alles, was erlaubt ist, investieren. Und dann werden wir nach 90 Minuten plus X sehen, wo wir stehen. Doch egal, wie es am Ende ausgehen wird: wir werden bei Dennis eine große Party feiern. Entweder wird es einen Sieges- oder einen Frustrausch geben“, so Coach Vitalij Kalteis.