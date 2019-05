Das war’s dann: TSV Bierden muss erneut absteigen

Verden – Das war es für den TSV Bierden in der 1. Fußball-Kreisklasse. Zwar wehrte sich der Achimer Stadtclub vehement gegen den erneute Abstieg, muss diesen aber nun nach einem 2:6 in Thedinghausen akzeptieren. Auf Titelkurs bleibt indes der TSV Bassen II.

SV Wahnebergen - TSV Blender 3:4 (1:1). Wahnebergens Trainer Jörg Behrens zeigte sich am Ende einfach nur entäuscht und sprach seiner Mannschaft auch die nötige Qualität ab. Matthias Müller brachte den Gastgeber nach sechs Minuten in Führung, noch vor dem Seitenwechsel glich Rune Bielefeld für Blender aus. Binnen drei Minuten in der zweiten Halbzeit brachte Jonas Winkel die Gäste mit einem Doppelpack mit 3:1 in Führung (47./50.). Dann schien Rune Bielefeld mit dem 4:1 für die Vorentscheidung zu sorgen, doch der Gastgeber kämpfte sich nocheinmal zurück in die Partie und kam durch Tore von Tom Stellmann (60.) und Matthias Müller (77.) per Foulelfmeter auf 3:4 heran. Zu mehr reichte es am Ende nicht.

SV Baden - TSV Brunsbrock II 1:1 (0:0). „Am Ende geht das so in Ordnung“, konstatierte später Badens Co-Trainer Gunnar Heine. Nach der ersten Halbzeit stand es dabei 0:0. Mit dem Wiederanpfiff brachte Patrick Lehnert die Gäste mit 1:0 in Führung, danach drängten die Hausherren vehement auf den Ausgleich und wurde zehn Minuten vor dem Ende durch den Treffer von Diyar Undav belohnt.

SVV Hülsen II - TSV Achim II 1:3 (1:0). „Den ersten Durchgang haben wir noch ausgeglichen gestalten können, am Ende aber war Achim dann doch besser“, meinte später Hülsens Trainer Lasse Gehlich. Dabei führten die Hausherren gar zur Pause durch den Treffer von Dennis Richter aus der 33. Spielminute mit 1:0. Im zweiten Abschnitt schlichen sich dann mehr und mehr Fehler beim SVV ein. Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn glich Achim durch Denis Rogosin aus. Per Foulelfmeter drehte Robert Stos die Partie zugunsten der Gäste (68.). Den 3:1-Endstand erzielte abermals Rogosin.

TSV Bassen II - MTV Riede II 6:0 (2:0). Für Bassens Trainer Marius Wagener war es eine klare Angelegenheit und ein auch in der Höhe hochverdienter Sieg. Volker Henke mit einem Doppelpack (5./28.) sorgte für eine 2:0-Pausenführung. Sebastian Wrede (52.) und Henke (60.) mit seinem dritten Tor erhöhten nach dem Wechsel auf 4:0. Kevin Segelken und nochmals Wrede legten zum 6:0 nach.

TSV Thedinghausen II - TSV Bierden 6:2 (1:1). Bis in die Schlussphase hielt der TSV Bierden mit, dann musste er sich doch noch deutlich geschlagen geben. In die Pause nahm der Gast ein 1:1 mit, trafeb Hamed Kone und Benny Bischoff per Strafstoß. Auch die Treffer von Paul Blümle und Nils Boldt steckte Bierden noch gut weg, kam durch Mohamed Fouani in der 64. Minute zum 2:3. Dann aber machte Dennis Buttkus mit einem Doppelpack alles klar für die Hausherren, die durch Malte Stehmeier noch zum 6:2 kamen. ml