Duo Warnke/Becker soll es nun in Fischerhude richten

Fußball-Kreisligist entscheidet sich für zwei Youngster

+ Matthias Warnke (links) und Yannick Becker werden in der kommenden Saison den TSV Fischerhude-Quelkhorn trainieren.

Fischerhude - Das Stühlerücken in der Fußball-Kreisliga geht munter weiter. Dabei hat es nun auch den TSV Fischerhude-Quelkhorn erwischt. In der letzten Woche hatte Team-Manager Harald Steege mit sofortiger Wirkung das Handtuch geworfen. Nach der Saison ist auch für Trainer Jens Lellek Schluss, obwohl dieser in der Winterpause eigentlich für eine weitere Saison zugesagt hatte. In Matthias Warnke und Yannick Becker stehen die Nachfolger bereits fest.