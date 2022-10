Fischerhudes Warnke nach 0:4: „Wir schlagen uns selbst – ärgerlich“

Von: Ulf Horst von der Eltz

Mit leeren Händen zurück an die Wümme: Fußball-Bezirksligist TSV Fischerhude-Quelkhorn kassierte beim SV Ippensen eine unnötig hohe 0:4 (0:2)-Pleite.

Fischerhude - „Letztlich haben wir uns selbst geschlagen. Das ist äußerst ärgerlich“, resümierte Matthias Warnke. Der Coach sah seine Elf in der ersten Viertelstunde stark aufspielen – die Gäste konnten ihre Chancen aber nicht nutzen. Nach einer Klasse-Hereingabe von Jona Oesterling verpassten in der Mitte die Stürmer den Ball. In der 20. Minute parierte Ippensens Keeper einen Schuss von Jannis Krenz glänzend.

Dann nahmen sich die Fischerhuder einen kollektiven Schlaf, passten bei einer Ecke nicht auf, Tobias Detjen köpfte zum 1:0 ein (30.). Und kurz vor der Pause legte Alexander Wagner das 2:0 (45.) nach, als die Gäste bei einem Einwurf nicht im Bilde waren – ein unnötiger Rückstand zum Wechsel.

In der zweiten Halbzeit bestimmten die Gastgeber dann eindeutig das Geschehen und ließen Fischerhude nicht mehr die nötige Luft zum Atmen. Zu allem Überfluss leistete sich Keeper Fabian Meyer bei einem Gerangel einen Schubser, obwohl er den Ball schon sicher hatte, den fälligen Strafstoß nutzte Nils Klindworth zum 3:0 (71.). Nur vier Minuten später sorgte Dennis Klindworth mit dem 4:0 nach einem flotten Angriff über die rechte Seite für die endgültige Entscheidung.