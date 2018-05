Wallhöfen lässt Verdens Meisterfeier platzen

Verden - Am Mittwoch dachte der 2. Vorsitzender des neuen Bezirksliga-Meisters FC Verden 04 noch, die Nachricht wäre ein schlechter Scherz, die da vom TSV Wallhöfen kam. Henning Breves: „Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde mir mitgeteilt, dass der Tabellenletzte keine Mannschaft voll bekommen und deshalb bei uns im letzten Saisonspiel nicht antreten würde!“

Am Freitagabend nun war Gewissheit. Gegen 19 Uhr setzte Staffelleiterin Claudia von Kiedrowski die Partie ab, nachdem sich kurz zuvor die Wallhöfener bei ihr gemeldet hatten. Und das brachte die Verdener so richtig in Rage. Denn die große Meisterfeier vor, während und nach dem Spiel war längst geplant. „Unglaublich, wie unsportlich man sich verhalten kann. Hätten sie bereits am Mittwoch für klare Verhältnisse gesorgt, wäre das noch okay gewesen. Aber so kurzfristig abzusagen ist einfach nur frech und respektlos“, schimpfte FC-Coach Sascha Lindhorst wie ein Rohrspatz.

Die Ehrung durch die Staffelleiterin soll heute aber dennoch stattfinden. Und zwar um 17.45 Uhr vor der Heimpartie der zweiten Herren. J vst