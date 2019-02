Wahlers und Berger glänzen

Holtum (Geest) - Im Spitzenspiel der Tischtennis-Bezirksoberliga kamen die Damen des TSV Holtum (Geest) II am Ende zu einem verdienten Punktgewinn beim 7:7 gegen Tabellenführer SG Findorff.

Allerdings waren die Gäste nicht in der stärksten Formation angetreten, während die Holtums Reserve ihre Bestbesetzung aufbieten konnte. Großen Anteil am Teilerfolg hatte laut Mannschaftsführerin Christiane Kuhnt erneut das untere Paarkreuz mit Andrea Wahlers und Ulrike Berger. „Beide haben wieder einmal bewiesen, dass auf sie Verlass ist“, hatte Kuhnt ein Extralob für das Duo parat.

Nach einer Punkteteilung in den Doppeln gerieten die Gastgeberinnen 1:3 in Rückstand. Zwar vermochte Sabine Thies gegen Linden einen 0:2-Rückstand zu egalisieren, doch im fünften Satz fehlte ihr das nötige Quäntchen Glück - 12:14. Kuhnt hatte indes keine Chance beim 0:3 gegen Ramkrishna Bidri, die zweitstärkste Spielerin der Liga. Unten musste sich Andrea Wahlers gegen die etwas unkonventionell spielende Ulrich zwar strecken, doch im fünften Satz ließ sie beim 11:3 nichts anbrennen. Das galt auch für Ulrike Berger gegen Butzke - 3:3. Gleiches Bild auch in der zweiten Einzelrunde. Während es oben nichts zu holen gab, bügelten Wahlers und Berger die Niederlagen umgehend wieder aus. Beim 5:5 musste dann auch Wahlers neidlos die Stärke von Ramkrishna Bidri anerkennen. Was folgte, waren jedoch klare Siege von Thies und Kuhnt zum 7:6. Damit war das Unentschieden schon mal sicher. Zu mehr reichte es jedoch nicht, da Ulrike Berger zum Abschluss gegen Linden verlor. „Ulrike hat noch einmal alles versucht. Leider reichte es trotz einer guten Leistung nur zu einem Satzgewinn. Aber wir sind nicht unzufrieden“, bilanzierte Kuhnt. kc