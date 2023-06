FC Verden 04 II das Zünglein an der Waage

Von: Frank von Staden

Jan Twietmeyer © Westermann, Fritz

Zünglein an der Waage in Sachen Bezirksliga-Abstiegskampf ist an diesem Sonnabend der FC Verden 04 II, der beim taumelnden VfL Visselhövede gastiert. So könnten die Mannen um Coach Jan Twietmeyer dem Kreisrivalen TSV Fischerhude-Quelkhorn durch einen Sieg eventuell große Schützenhilfe leisten.

Verden – „Natürlich werden wir alles daran setzen, dass wir am Ende nicht diejenigen sein werden, die durch Halbgas und Motivationslosigkeit in den Abstiegskampf maßgeblich eingegriffen haben. Auch wenn wir personell nicht gerade optimal ausgerüstet sind“, verweist da Twietmeyer auf die fehlenden Nick Zander und Bastian Deke, die aufgrund ihres Einsatzes in der 1. Herren nicht mehr spielberechtigt für die Reserve sind.