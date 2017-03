W50-Seniorinnen Vizemeister

Verden - „Crosslauf auf der Straße“ – so beschrieb Läufertrainer Uwe Cordes von der LG Kreis Verden die Bedingungen bei Dauerregen und Wind auf pfützenübersähten Straßen bei der 10 km Straßenlauf-Landesmeisterschaft in Hannover-Bothfeld.

Als Titelverteidigerinnen angetreten, mussten sich die LGKV-Seniorinnen W50+ in der Besetzung Ingrid Heger, Christa Liebscher (beide Achim) und Gisela Lühring (Holtebüttel) dieses Mal mit dem zweiten Platz hinter der SG Bredenbeck zufrieden geben. Als dritte der W65 erkämpfte sich Ingrid Heger wieder einmal einen Medaillenplatz, und auch für die Mannschaft der Senioren M50/55 mit Uwe Cordes (Bendingbostel), Michael Trense (Thedinghausen) und Fred Magalowski (Verden) gab es Bronze.

Die stärkste Leistung des achtköpfigen LGKV-Aufgebots gelang Sonja Prüser (W40). Sie lief erstmalig unter 45 Minuten und verbesserte sich als vierte ihrer Altersklasse auf 42:51 Minuten. Als dritte der W65 kam Ingrid Heger auf 49:56 Minuten. Nur einen Platz hinter ihr folgte Christa Liebscher (54:17). Auf dem siebten Rang kam Gisela Lühring (W55) nach 52:19 Minuten.

Im Lauf der Männer und Senioren bis M45 trotzte der Verdener Moritz Schaller den widrigen Bedingungen mit der Verbesserung der persönlichen Bestzeit auf 37:01 Minuten. Das bedeutete den 51. Platz. Uwe Cordes (M50) benötigte starke 38:49 Minuten und belegte damit den achten Platz. 15. dieser Altersklasse war Fred Magalowski nach 40:26 Minuten und damit fünf Sekunden langsamer als Michael Trense (M55), der den sechsten Rang belegte.

Im Fünf-Kilometer-Rahmenwettbewerb startete vier LGKV-Nachwuchsläufer. Nele Prüser (U16) musste nach zu optimistischem Anfangstempo die Führungsgruppe in der zweiten Rennhälfte ziehen lassen und war nach 21:07 Minuten als siebte der Gesamtwertung und vierte der U16 im Ziel. Als zwölfter der Gesamtwertung und fünfter der männlichen Jugend U16 verbesserte sich Philipp Cordes nach gleichmäßiger Renneinteilung um 45 Sekunden auf 21:36 Minuten. Als sechster der U16 kam Jakob Gari auf 22:41 Minuten, und als siebter dieser Altersklasse Tim Moormann in seinem ersten 5 km Lauf auf 23:17 Minuten. Das ergab als Mannschaftsergebnis 1:07:34 Stunden und dürfte am Ende des Jahres eine gute Platzierung in der Landesbestenliste bedeuten. J hbm