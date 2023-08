W50 der LG Kreis Verden holt DM-Bronze

Freuen sich über die Bronzemedaille bei der DM in Troisdorf, von links: Karin Schmidt, Brigitte Heidrich, Claudia Weyde, Dagmar Suhling und Birgit Schwers. © Verein

Mit beeindruckenden Ergebnissen kehrten die beiden Seniorenteams der LG Kreis Verden von der Deutschen Senioren-Mannschaftsmeisterschaft, die nun Team-DM-Senioren heißt, aus Troisdorf zurück. Während die Männer (M60) mit 6659 Punkten ihren fünften Platz aus den Vorkämpfen bestätigten, wussten sich die Damen 50 zu steigern. Mit 4960 Punkten landeten die Kreisverdenerinnen als Drittplatzierte auf dem Podium.

Verden – In das Teamergebnis fließen je zwei Leistungen pro Einzeldisziplin sowie eine 4 x 100 m Staffel ein, die mit Punkten bewertet werden. Die W50-Frauen kämpften in den Einzeldisziplinen 100 m, 3000 m, Weitsprung und Kugelstoß sowie der 4 x 100m Staffel um Punkte. Nach dem Ausfall von drei starken Athletinnen musste das Team mit fünf Aktiven auskommen, darunter mit Brigitte Heidrich und Birgit Schwers (beide Verden) zwei Athletinnen aus der W60-Altersklasse. Heidrich war über 100 m bei starkem Gegenwind mit 15,02 Sekunden fünfte aller Sprinterinnen. Über 15,64 Sekunden freute sich die sonst als Werferin bekannte Dagmar Suhling (Achim) über eine neue persönliche Bestzeit. Nach dem Ausfall zweier Langstrecklerinnen musste Brigitte Heidrich auch über 3000 m aushelfen und bekam für 14:50,17 Minuten nur 15 Punkte weniger, als die langstreckenerfahrene Birgit Schwers für 14:32,72 Minuten. Als beste Weitspringerin im LGKV-Team erhielt Dagmar Suhling für 4,10 m 550 Punkte. Hier hatte Heidrich ihren dritten Einsatz und erhielt für 3,59 m 480 Punkte. Starke 11,19 m für Suhling und 10,53 m für Claudia Weyde (Verden) im Kugelstoßen festigte ebenso Platz drei in der Mannschaftswertung wie die abschließende 4 x 100 m Staffel mit der Achimerin Karin Schmidt, Heidrich, Weyde und Schlussläuferin Suhling. Sie waren nach 62,42 Sekunden im Ziel.

Bestätigten bei der DM ihre Platzierung aus den Vorkämpfen, oben von links: Gerd Luttmann, Ralf Ginnow, Michael Trense, Wolfgang Gropp, Jörn Michaelis, Jürgen Reimers. Unten: Michael Siemt, Bernd Kunze, Udo Müller, Norbert Junge. © Verein

Die M60-Teams hatten mit dem Diskuswurf eine Disziplin mehr zu bestreiten. Über 100 m mussten auch sie gegen heftigen Gegenwind anlaufen. Mit 14,83 und 14,99 Sekunden konnten der Verdener Udo Müller und der Oytener Bernd Kunze zufrieden sein. Mit 15,01 Sekunden bei etwas weniger Gegenwind freute sich Norbert Junge (Bassen) über eine neue Jahresbestzeit. Jahresbestzeiten gelangen auch den drei 3000 m Läufern. Michael Trense (Thedinghausen) kam auf 12:41,02 Minuten, Jürgen Reimers (Verden) auf 13:46,76 und Oytens Leichtathletikchef Jörn Michaelis auf 14:22,49 Minuten. Mit 4,34 m war Michael Siemt (Verden) bester Weitspringer im Team, Norbert Junge kam auf 3,76 m, und Gerd Luttmann (Verden) sicherte das Ergebnis mit 3,49 m ab.

Im Kugelstoß und Diskuswurf war der Oytener Wolfgang Gropp bester Punktesammler im LGKV-Team. 10,77 m mit der Kugel und die Saisonbestweite von 37,16 m mit dem Diskus brachten dem Team wertvolle Zähler. Mit der Kugel lagen Norbert Junge und Michel Siemt mit 9,77 und 9,75 m fast gleichauf. Wertvolle 545 Punkte für 34,39 m gab es auch für Kunze, und 28,52 m waren für Siemt Saisonbestweite. Das abschließende 4 x 100 m Ergebnis mit Junge, Kunze, Siemt und Müller sicherte mit Saisonbestzeit von 57,18 Sekunden dem LGKV-Team Platz fünf. Die zweite Staffel mit Luttmann, Gropp, Ralf Ginnow und Michaelis kam auf 67,06 Sekunden.

Mit der M70-Mannschaft Team Stormarn aus Schleswig-Holstein war auch der Daverdener Rudolf Lüdemann in Troisdorf dabei. Mit starken Leistungen, 100 m 15,56 Sekunden bei 3,9 m/Sek. Gegenwind, Weitsprung 3,93 m, 9,78 m mit der Kugel und dem Einsatz in der 4 x 100 m Staffel war er der wertvollste Punktesammler seines Teams, das nach Rang zwei in 2022 nun auf Rang fünf kam. hbm