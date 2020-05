Vovcenkos (fast) optimale Ausbeute in Iffezheim

Achim-Bollen – Zum Abschluss des Frühjahrsmeetings in Baden-Baden auf der Galopprennbahn in Iffezheim sattelte Norddeutschlands erfolgreichster Trainer Pavel Vovcenko aus Achim-Bollen mit Reado und Lovely Dream zwei weitere Vollblüter. Ein Sieg und ein dritter Platz waren gegen starke Konkurrenz erneut eine fast optimale Ausbeute. Auf beiden Pferden saß der vierfache Champion Filip Minarek im Sattel.

Obwohl aufgrund der Corona-Krise wieder keine Zuschauer zugelassen waren und die Leistungsprüfungen zur Vollblutzucht unter strikten Hygieneregeln ausgetragen wurden – so mussten unter anderem die Reiter selbst im Rennen Mund- und Nasenschutz tragen – konnte sich der Wettumsatz mit knapp 600 000 Euro sehen lassen. An beiden Renntagen flossen zusammen über 1 200 000 Euro durch die Wettkassen.

Für die größte Überraschung in den zwölf Leistungsprüfungen am Schlusstag sorgte Vovcenkos fünfjähriger Wallach Reado. In einem mit 16 Pferden besetzten Ausgleich IV über 2400 Meter war der Wallach als 321:10-Außenseiter an den Start gegangen, da er in seiner bisherigen zweijährigen Rennlaufbahn nie über Platz drei hinausgekommen war. Von Beginn an lag Reado im vorderen Mittelfeld. Als es auf der Zielgeraden richtig ernst wurde, zog der Wallach prächtig an und kämpfte sich mit viel Einsatz nach Hause. Er gewann sicher mit einer dreiviertel Länge vor Thunder Light mit Tommaso Scardino und Koonari mit Michael Cadeddu. Mit Platz vier musste sich der amtierende deutsche Champion Bauyrzhan Murzabayev auf Donnadream begnügen. Vovcenko: „Ich hoffe, dass jetzt bei Reado der Knoten geplatzt ist.“

Eine Stunde zuvor hatte die vom Bollener an den Start geschickte fünfjährige Stute Lovely Dream ihre seit Monaten starke Form unterstrichen. In einem weiteren Ausgleich IV, jedoch über 1850 Meter, belegte die Stute des Galopp Club Bremen in einem 15 Pferde starken Feld Platz drei. Mit der überaus ungünstigen Startnummer 15 ganz außen ins Rennen gegangen, mussten sich Loveley Dream und Filip Minarek erst durch das Feld arbeiten. Auf der Zielgeraden zeigte der Vovcenko-Schützling viel Kampfgeist. Am Ende kamen nur Sieger Heart Ahead mit dem Franzosen Clément Lecoevre sowie Heatherdown mit Marco Casamento drei Längen vor der Stute ins Ziel.

Die nächsten Leistungsprüfungen ohne Zuschauer und unter strengen Auflagen steigen Freitag in Dortmund (ab 16.15 Uhr) und Sonnabend in Dresden (ab 13 Uhr). jho